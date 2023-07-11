Голливудский актер Джонни Депп планирует якобы посетить РФ, чтобы записать трек с одной из групп страны-агрессора — Яморе.

За посещение России и съемки в клипе к треку звезда Пиратов Карибского моря потребовал кругленькую сумму, речь идет о $370 тыс. В достоверность информации поверить сложно, ведь ее распространяют росСМИ.

Также россияне пообещали Деппу экскурсию по городам страны-агессора и даже утвердили маршрут — Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарное. Переговоры якобы велись два года, а сам процес останавливал развод Деппа с актрисой Эмбер Херд.

Участники группы также отметили, что Джонни прост в общении и через несколько недель у них должен состояться видеоозвонок, чтобы все обсудить.

— Волнующе, конечно, хотя Джонни очень прост в общении, не строит из себя никого. Классный мужик. Уже активно идет подготовка к его приезду, а осознание, что это не сон, еще не пришло, – процитировали собеседника пропагандисты.

Сам Джонни по этому поводу ничего не говорит. Однако если это правда, то он рискует навсегда потерять часть своей украинской аудитории.

Позиция Деппа по поводу войны в Украине, которую развязала РФ, неоднозначная. Недавно группа Hollywood Vampires, участником которой также является актер, во время своего выступления показала кадры с войны и украинский флаг. Также Джонни поддержал революционные события в Украине в 2014 году.

Стоит отметить, что в 2013 и 2018 годах актер приезжал в РФ. Приедет ли он в страну-агрессор на этот раз — скоро узнаем.