Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Бережіть себе і до зустрічі: Джонні Депп вийшов на зв’язок із росіянами

13 Липня 2023, 12:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джонни Депп
Джерело: Getty Images

Голлівудський актор Джонні Депп продовжує дивувати. Цього разу він звернувся до росіян перед прем’єрою фільму Жанна Дюбаррі з його участю.

Так, у РФ відбувся закритий показ фільму, перед яким на екран вивели відеозвернення Деппа. У ньому він подякував громадянам країни-агресора за перегляд стрічки та попросив їх берегти себе.

Джонни Депп

– Це Джонні Депп. Дякую дуже, що знайшли час подивитися наш фільм Жанна Дюбаррі. Я ним дуже пишаюся і сподіваюся, що ви отримаєте задоволення. Бережіть себе і до зустрічі, – сказав актор.

У картині режисера Майвенна Ле Беско він зіграв одну з головних ролей – короля Людовика XV.

Нагадаємо, раніше росЗМІ поширили інформацію про те, що Джонні Депп збирається приїхати в Росію. Країну-агесора він нібито має відвідати, щоб записати трек з одним із російських гуртів, також у його графіку є екскурсія деякими містами. За це все він отримає гонорар у $370 тис.

Сам Джонні з цього приводу нічого не говорив.

Читайте також:
Депп та ГердДжонні Депп отримав $1 млн компенсації від Ембер Герд: на що актор витратить гроші

Теги
Джонні Депп
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь