Голлівудський актор Джонні Депп продовжує дивувати. Цього разу він звернувся до росіян перед прем’єрою фільму Жанна Дюбаррі з його участю.

Так, у РФ відбувся закритий показ фільму, перед яким на екран вивели відеозвернення Деппа. У ньому він подякував громадянам країни-агресора за перегляд стрічки та попросив їх берегти себе.

– Це Джонні Депп. Дякую дуже, що знайшли час подивитися наш фільм Жанна Дюбаррі. Я ним дуже пишаюся і сподіваюся, що ви отримаєте задоволення. Бережіть себе і до зустрічі, – сказав актор.

У картині режисера Майвенна Ле Беско він зіграв одну з головних ролей – короля Людовика XV.

Нагадаємо, раніше росЗМІ поширили інформацію про те, що Джонні Депп збирається приїхати в Росію. Країну-агесора він нібито має відвідати, щоб записати трек з одним із російських гуртів, також у його графіку є екскурсія деякими містами. За це все він отримає гонорар у $370 тис.

Сам Джонні з цього приводу нічого не говорив.