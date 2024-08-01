Американские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес разводятся. По данным СМИ, звездной паре не удалось спасти отношения после нескольких попыток примирения.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес разводятся — что известно

Как пишет DailyMail со ссылкой на собственные источники, Аффлек и Лопес уже подготовили документы на развод, однако еще не подали их в соответствующее учреждение.

— Они оформили документы о разводе месяц назад, но ждут подходящего момента, чтобы передать их, — сказал один из источников, близких к паре.

Совсем скоро Аффлек и Лопес планируют сообщить о разрыве брака поклонникам.

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— Они выпустят совместное заявление, в котором скажут, как сильно они любят друг друга и как они боролись за то, чтобы у них все получилось, но не смогли. Честно говоря, в итоге они не смогли прийти к компромиссу. Чувства исчезли, и они оба с этим смирились, — утверждает другой источник.

Также издание пишет, что 24 июля, в день, когда Дженнифер Лопес исполнилось 55 лет, Аффлек купил новый особняк за $20,5 млн в Пасифик-Палисейдс. Друзья актрисы утверждают, что внезапная покупка Аффлеком холостяцкого жилья в ее день рождения стала для нее “ударом в сердце”.

Отметим, что Бена Аффлека не было на вечеринке по случаю 55-летия Дженнифер Лопес. Отсутствие актера на празднике лишь в очередной раз подтвердило догадки поклонников о том, что пара имеет проблемы в отношениях.