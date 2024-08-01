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Бен Аффлек та Дженніфер Лопес розлучаються: Документи вже готові

1 Серпня 2024, 18:02
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Дженніфер Лопес Бен Аффлек
Джерело: Getty Images

Американські актори Бен Аффлек та Дженніфер Лопес розлучаються. За даними ЗМІ, зірковій парі не вдалося врятувати стосунки після кількох спроб примирення.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес розлучаються – що відомо

Як пише DailyMail з посиланням на власні джерела, Аффлек та Лопес вже підготували документи на розлучення, однак ще не подали їх до відповідної установи.

– Вони оформили документи про розлучення місяць тому, але чекають слушного моменту, щоб передати їх, – сказало одне з джерел, близьких до пари.

Зовсім скоро Аффлек та Лопес планують повідомити про розрив шлюбу шанувальникам.

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– Вони випустять спільну заяву, в якій скажуть, як сильно вони кохають одне одного і як вони боролися за те, щоб у них все вийшло, але не змогли. Чесно кажучи, у підсумку вони не змогли прийти до компромісу. Почуття зникли, і вони обидва з цим змирилися, – стверджує інше джерело.

Також видання пише, що 24 липня, в день, коли Дженніфер Лопес виповнилося 55 років, Аффлек купив новий особняк за $20,5 млн у Пасіфік-Палісейдс. Друзі акторки стверджують, що раптова купівля Аффлеком холостяцького житла в її день народження стала для неї “ударом в серце”.

Зазначимо, що Бена Аффлека не було на вечірці з нагоди 55-річчя Дженніфер Лопес. Відсутність актора на святі лише вкотре підтвердила здогадки шанувальників про те, що пара має проблеми у стосунках.

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Бен Аффлек Дженніфер Лопес Розлучення
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