Бывший муж Бритни Спирс Джейсон Александр, который попытался сорвать свадьбу звезды, останется в тюрьме.

Об этом заявила судья во время предварительного слушания. Адвокат Джейсона уверяет, что обвинение в преследовании Бритни должно быть переквалифицировано в проступок на основе небольшого количества доказательств.

Суд не согласился с доводами юриста — Алесандр останется под стражей по обвинению в преследовании. В это время он находился на испытательном сроке. Его также обвиняют в вандализме и побоях.

Сейчас смотрят

Бывший муж Бритни не признал себе виновным ни по одному пункту обвинения — при этом он опоздал на слушание.

Один из охранников на свадьбе Бритни Ричард Юблер заявил, что Джейсон пытался несколько раз взломать дверь в спальню Спирс.

Заместитель шерифа округа Вентура Хосе Торрес также рассказал в суде, что при задержании Александра они конфисковали у него нож.

Если бывшего избранника Спирс признают виновным, то он может пробыть за решеткой до пяти лет.

Напомним, что в начале июня Бритни и ее возлюбленный Сэм Асгари официально поженились. Противником этой идеи оказался бывший Спирс, который тайно пробрался в дом и снимал подготовку к свадьбе в прямом эфире.

Мужчина кричал, что сорвет свадьбу, однако после этого его задержали и вывели с территории.

Примечательно, что супруги были в браке 55 часов в январе 2004 года.