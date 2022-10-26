С наступлением холодов каждый из нас думает об утеплении не только своих домов, но и себя самого. Иногда кажется, что сколько бы одежды ни надел, ее все мало и тело мерзнет. Отличная альтернатива — термобелье, поскольку оно помогает сохранить тепло.

Факты ICTV решили разобраться — чем термобелье отличается от обычного и как его правильно выбрать.

Отличия термобелья от обычного

Плетение. Именно благодаря особенному плетению термобелье сохраняет тепло, поскольку образуется специальная воздушная прослойка. Вывод лишней влаги из тела. Благодаря нагреву между телом и синтетической тканью воздух проходит сквозь негигроскопичный материал. Таким образом лишняя влага, пот уходит, а кожа остается сухой. Особенно актуально для тех, кто ведет активный образ жизни. Сбережение тепла и вывод влаги одновременно. Такой функцией обладает гибридное термобелье, поскольку обладает вариантом двухслойной одежды. Первый слой — синтетический — выводит влагу, второй — шерстяной или хлопковый — впитывает ее и сохраняет тепло.

Важно знать, что надевать термобелье только из хлопка или шерсти нельзя, поскольку оно лишь впитает влагу и будет влажным, что приведет к тому, что вы замерзнете. Лучше, чтобы оно имело в своем составе эти материалы.

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Как правильно выбрать термобелье

Цель использования. Определитесь, для чего вам нужно термобелье — для повседневной носки, для занятий активным видом спорта или для пассивных нагрузок. Температура использования. Рекомендуется знать приблизительный температурный режим, чтобы определиться с плотностью материала. Выбрать сам материал — синтетика или натуральный. Синтетические материалы (полиэстер, полипропилен) применяются для спорта и активного отдыха, поскольку быстро отводят влагу. Обычно такая одежда выдерживает температуру от +15 до -10оС, но тут стоит посмотреть, что говорит производитель. Натуральные материалы (шерсть, бамбук, хлопок) не на таком уровне выводят лишнюю влагу, как синтетические, однако сохраняют тепло тела. При выборе такого белья стоит смотреть на плотность, например, 200-260 г/м2 отлично подходит для холодной погоды. Размер. Если есть возможность примерить термобелье — это лучше всего. Делать это следует на голое тело, поскольку оно должно плотно облегать и создавать ощущение “второй кожи”, главное — чтобы не сдавливало. Если примерка — не вариант, обратитесь к размерной таблице производителя и максимально подберите по своим параметрам.

Важно понимать, что производителей термобелья множество, поэтому не стоит покупать первое, что попадется. Изучите, ознакомтесь с составом, решите, для чего оно вам нужно, сравните цены и лишь тогда совершайте покупку.