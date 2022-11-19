В холодный период времени тоже хочется иметь стильный вид, но в то же время такой, чтобы было тепло, особенно учитывая нынешние реалии украинцев. Прежде всего, гардероб должен быть о комфорте, поэтому ощущение удобства и тепла должно быть номер один при выборе вещей.

Обувь — одна из важнейших вещей в гардеробе каждого из нас. Зимой наши ноги нуждаются в особом тепле, ведь каждый помнит это ощущение, когда конечности замерзают. Оно точно не из приятных.

Факты ICTV вместе с персональным стилистом Юлией Крыжалко разобрались, как выбрать теплую зимнюю обувь, учитывая интенсивность холодов и личный комфорт.

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Учитываем толщину подошвы. Подходит на любую интенсивность холодов, и в то же время, можно присмотреть себе стильные модели, которые подойдут под любые образы.

Например, массивные боты, трикотажное платье-миди, черные колготки, пальто и акцент на сумку. Такие боты в данном примере — незаменимая вещь, которая будет выручать вас в каждом образе.

Обувь с мехом внутри. Не будет лишним приобрести себе пару теплой обуви с мехом. Вы никогда не прогадаете со своим выбором, тем более сейчас, когда тепло нужно ценить как никогда раньше.

Однако нужно знать, какую именно модель выбрать с мехом, чтобы она подходила под стиль вашей жизни.

Например, кто-то много ходит пешком, поэтому ему актуальна обувь на низком ходу. Кто-то зачастую передвигается на авто, поэтому может смело выбрать что-то на каблуке.

— Здесь задача на вас. Проанализируйте, как проходит ваш день, и вы поймете, какая обувь для вас будет основной, которую вы надеваете почти ежедневно. То и ставьте в приоритет, — отметила Юлия.

Добавляйте цвет. Осенне-зимний сезон — не только о нейтральных стандартных цветах. Почему бы не обратить внимание на акцентную обувь нестандартных оттенков: зеленую, оранжевую, желтую, розовую. Экспериментируйте и разнообразьте свои выходы.

Угги. Отличные сочетания с миксом стилей: например, угги, черные скинни-джинсы, удлиненный оверсайз-жакет, белая рубашка, пальто-миди и сумка-тоут.

— Микс стилей сразу делает ваш образ на несколько градусов выше по шкале фэшн, — сказала стилист.

Высокие сапоги. Универсальная вещь, которая очень классно подходит под платья, юбки, скинни-брюки, леггинсы. Выбирайте с грубой подошвой, с внутренней подкладкой, и смотрите по цвету, что будет для вас самым универсальным под любой лук.

Обращаем внимание на форму носика. Ультратрендовые и не выходят из моды — ковбойки. Очень универсальная вещь, если ваш гардероб принимает такой стиль.