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Много трудился: Репяхова рассказала, как Виктор Павлик стал рекордсменом Украины

19 июля 2023, 12:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Павлік

Блогер и жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала, как ее муж попал в Книгу рекордов Украины. В этом артисту помогла его творческая карьера, за которую он успел выпустить немало успешных песен.

В Instagram Катя заявила, что Виктор Павлик стал рекордсменом по количеству выпущенных альбомов в Украине. 

Репяхова

Блогер добавила, что у ее мужа есть сборники песен на самые разные тематики, в том числе и религиозного характера.

— У мужа есть два христианских альбома с невероятными песнями. Очень советую послушать, — поделилась Катя.

Репяхова

И если с карьерой у певца все хорошо, то со здоровьем обнаружились проблемы. Так, Виктор Павлик нуждается в операции на сердце. Как оказалось, проблема с сердцем у него врожденная — нужно заменить один клапан. Важная операция запланирована на эту осень.

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