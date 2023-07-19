Блогер и жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала, как ее муж попал в Книгу рекордов Украины. В этом артисту помогла его творческая карьера, за которую он успел выпустить немало успешных песен.

В Instagram Катя заявила, что Виктор Павлик стал рекордсменом по количеству выпущенных альбомов в Украине.

Блогер добавила, что у ее мужа есть сборники песен на самые разные тематики, в том числе и религиозного характера.

— У мужа есть два христианских альбома с невероятными песнями. Очень советую послушать, — поделилась Катя.

И если с карьерой у певца все хорошо, то со здоровьем обнаружились проблемы. Так, Виктор Павлик нуждается в операции на сердце. Как оказалось, проблема с сердцем у него врожденная — нужно заменить один клапан. Важная операция запланирована на эту осень.