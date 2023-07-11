Жена певца Виктора Павлика Катя Репяхова занялась плаваньем и показала свою фигуру. Блогер рассказала фанатам в Instagram, как решила выйти из зоны комфорта ради улучшения своего тела.

Катя показала себя в купальнике и шапочке для плаванья — она призналась, что за свою жизнь так и не научилась правильно передвигаться в воде.

— Всем привет, я в строю. Мне 29 лет, и я решила научиться правильно плавать. Никогда не поздно начать. Никогда не понимала этот вид активности, но решила выйти из зоны комфорта, — добавила Репяхова.

В Instagram блогер показала, как плавает в закрытом бассейне — она добавила, что гордится собой, ведь приложила много усилий, чтобы прийти на занятие.

— Сейчас я собой очень горжусь, ведь есть конкретные проблемы с силой воли. Да и я не очень спортивная, — призналась Катя.

Жена Павлика также показала свое тело в купальнике, и надеется, что скоро сможет показать свои результаты улучшения фигуры.

Напомним, что помимо собственной фигуры, девушка занимается и здоровьем своего ребенка — недавно Репяхова пожаловалась на клинику после диагноза сына. Блогер заявила, что на ней пытались заработать, предлагая уникальные обследования и точные диагнозы.