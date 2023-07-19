Блогерка та дружина Віктора Павліка Катя Репяхова розповіла, як її чоловік потрапив до Книги рекордів України. У цьому артисту допомогла його творча кар’єра, за яку він встиг випустити чимало успішних пісень.

В Instagram Катя заявила, що Віктор Павлік став рекордсменом за кількістю випущених альбомів в Україні.

Блогерка додала, що в її чоловіка є збірки пісень на найрізноманітніші тематики, зокрема й релігійного характеру.

– У чоловіка є два християнські альбоми з неймовірними піснями. Дуже раджу послухати, – поділилася Катя.

І якщо з кар’єрою у співака все добре, то зі здоров’ям є проблеми. Так, Віктор Павлік потребує операції на серці. Як виявилося, проблема з серцем у нього вроджена — потрібно замінити один клапан. Важлива операція запланована на цю осінь.