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От танкиста — танкистам: Шварценеггер поздравил игроков World of Tanks с Новым годом

31 декабря 2021, 15:50
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Арнольд Шварценеггер

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер поздравил игроков World of Tanks с новогодними праздниками. Видео с бывшим губернатором Калифорнии появилось на странице игры в YouTube.

— Приветствую, танкисты! Пришла пора праздников, и как бывший мехвод танка, рад встретить ее с таким замечательным и сплоченным сообществом игроков. Настало время снова собраться с друзьями, семьями и близкими и отпраздновать начало нового года, — поздравил геймеров Арнольд.

Известно, что в ролике он появился не спроста — в 1965 году Шварценеггера в возрасте 18 лет призвали в австрийскую армию, где он получил воинскую специальность механика-водителя американского танка M47 Patton II. Для будущей звезды сделали исключение — такую должность обычно присуждают тем, кто достиг 21-летия.

После армии он мог пойти по стопам отца — стать полицейским. А мама Арнольда предлагала ему связать свою жизнь с торговлей. Еще в 14 лет он предпочел карьеру культуриста, благодаря которой и стал всемирно известным.

Напомним, что в конце декабря Шварценеггер официально развелся с женой Марией Шрайвер. Бракоразводный процесс длился более 10 лет. Известно, что у пары не было сильной мотивации доводить дело до конца, а также были проблемы с разделом имущества.

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Теги
World of Tanks , Арнольд Шварценеггер , Видеоигры
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