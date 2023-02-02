Организаторы Евровидения 2023 показали, какой будет сцена международного песенного конкурса в Ливерпуле.

В официальном Instagram Евровидения поделились серией фото, на которых также изображен зрительский зал. Макет сцены разработал художник по декорациям Хулио Химеде.

Так, на более чем 450 квадратных метрах сцены расположены независимо движущиеся и вращающиеся мониторы, более 700 видеоплиток, встроенных в пол, и более 1 500 метров светодиодных светильников.

Сейчас смотрят — Архитектура вдохновлена объятиями, которые раскрываются для Украины, артистам шоу и гостям со всего мира. Я сосредоточился на культурных аспектах и сходстве между Украиной, Великобританией и, в частности, Ливерпулем. От музыки, танца и искусства, до архитектуры и поэзии, — отметил Хулио. Читайте также: Tvorchi о Евровидении 2023: Хотим, чтобы все слышали об Украине и помогали в борьбе против зла Напомним, ранее организаторы показали слоган и логотип Евровидения 2023. Фразой конкурса стала United by music, что в переводе Объединенные музыкой. Логотип напоминает сердца в четырех цветах — желтом, черном, синем и розовом.

Источник Eurovision

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