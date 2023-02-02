Організатори Євробачення 2023 показали, якою буде сцена міжнародного пісенного конкурсу в Ліверпулі.

В офіційному Instagram Євробачення поділилися серією фото, на яких також зображений зал для глядачів. Макет сцени розробив художник із декорацій Хуліо Хімеде.

Так, на більш ніж 450 квадратних метрах сцени розташовані незалежно рухомі та обертові монітори, понад 700 відеоплиток, вбудованих у підлогу, та понад 1 500 метрів світлодіодних світильників.

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– Архітектура, натхненна обіймами, що розкриваються для України, артистів шоу та гостей із усього світу. Я зосередився на культурних аспектах та схожості між Україною, Великою Британією і, зокрема, Ліверпулем. Від музики, танцю та мистецтва до архітектури та поезії, – зазначив Хуліо.

Нагадаємо, раніше організатори показали слоган та логотип Євробачення 2023. Фразою конкурсу стала United by music, що в перекладі означає Об’єднані музикою.

Логотип нагадує серця у чотирьох кольорах – жовтому, чорному, синьому та рожевому.