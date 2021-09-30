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Антиутопический мини-фильм: Onuka презентовала клип о борьбе с системой

30 сентября 2021, 15:09 Каріна Зуєва
Антиутопический мини-фильм: Onuka презентовала клип о борьбе с системой
Источник: Onuka

Украинская электро-фолк-группа Onuka презентовала клип на песню GUMA, которая вошла в их альбом KOLIR.

Представленный ролик — это своего рода антиутопический мини-фильм про систему и борьбу с ней. Видео снимали в зданиях, которые являются эталонными образцами направлений советского конструктивизма и модернизма.

В кадре можно увидеть отель Салют, библиотеку КПИ, Киевский дворец детей и юношества.

— Это не ода советской эпохе. Это о красоте архитектурной мысли, — отметила фронтвумен группы Ната Жижченко.

В клипе вокалистку музыкального коллектива клонировали. Она предстала в образах, которые подвязывались под локации по цветовой палитре интерьеров, резонируя или, наоборот, играя на контрасте.

Идея клипа принадлежит Евгению Филатову. Художницей по костюмам выступила Леся Патока.

Поклонники группы пришли в восторг от их новой работы, оставив множество позитивных комментариев.

  • Визуал сумасшедший. В восторге от того, что такое есть у нас. Теперь это самое красивое видео для меня в украинской музыке.
  • Onuka много не бывает.
  • Глубоко о главном. Такую картину себе и представляла, когда слушала трек.
  • Гениально и очень тонко!
  • Я в восторге! Очень круто.
  • Уникальная работа, — пишут пользователи сети.

Сам Евгений Филатов отметил, что GUMA — это история о борьбе индивидуума с системой и о сопротивлении человечества процессам автоматизации.

— В контекст видео можно смело включить и проблемы современного общества: зависимость от виртуального пространства, влияние социальных сетей, культуру отмены, чрезмерное потребление и производство, — сказал он.

Напомним, что в июне группа Onuka презентовала свой новый альбом KOLIR, в который вошло 10 треков.

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Теги
Onuka , Новий кліп , Прем’єра
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