Український електро-фольк-гурт Onuka презентував кліп на пісню GUMA, яка увійшла в їхній альбом KOLIR.

Представлений ролик – це свого роду антиутопічний міні-фільм про систему та боротьбу з нею. Відео знімали в будівлях, які є еталонними зразками радянського конструктивізму і модернізму.

У кадрі можна побачити готель Салют, бібліотеку КПІ, Київський палац дітей та юнацтва.

– Це не ода радянській епосі. Це про красу архітектурної думки, – зазначила фронтвумен гурту Ната Жижченко.

У кліпі вокалістку музичного колективу клонували. Вона постала в образах, які підв’язувалися під локації через колірну палітру інтер’єрів, резонуючи чи, навпаки, граючи на контрасті.

Ідея кліпу належить Євгену Філатову. Художницею по костюмах виступила Леся Патока.

Шанувальники гурту прийшли в захват від їхньої нової роботи, залишивши безліч позитивних коментарів.

Візуал божевільний. У захваті від того, що таке є у нас. Тепер це найкрасивіше відео для мене в українській музиці.

Onuka багато не буває.

Глибоко про головне. Таку картину собі і уявляла, коли слухала трек.

Геніально і дуже тонко!

Я в захваті! Дуже круто.

Унікальна робота, – пишуть користувачі мережі.

Сам Євген Філатов зазначив, що GUMA – це історія про боротьбу індивідуума з системою і про опір людства процесам автоматизації.

– У контекст відео можна сміливо вносити і проблеми сучасного суспільства – залежність від віртуального простору, вплив соціальних мереж, культуру скасування, надмірне споживання та виробництво, – сказав він.

Нагадаємо, що в червні гурт Onuka презентував свій новий альбом KOLIR, до якого увійшло 10 треків.