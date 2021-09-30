Український електро-фольк-гурт Onuka презентував кліп на пісню GUMA, яка увійшла в їхній альбом KOLIR.
Представлений ролик – це свого роду антиутопічний міні-фільм про систему та боротьбу з нею. Відео знімали в будівлях, які є еталонними зразками радянського конструктивізму і модернізму.
У кадрі можна побачити готель Салют, бібліотеку КПІ, Київський палац дітей та юнацтва.
– Це не ода радянській епосі. Це про красу архітектурної думки, – зазначила фронтвумен гурту Ната Жижченко.
У кліпі вокалістку музичного колективу клонували. Вона постала в образах, які підв’язувалися під локації через колірну палітру інтер’єрів, резонуючи чи, навпаки, граючи на контрасті.
Ідея кліпу належить Євгену Філатову. Художницею по костюмах виступила Леся Патока.
Шанувальники гурту прийшли в захват від їхньої нової роботи, залишивши безліч позитивних коментарів.
- Візуал божевільний. У захваті від того, що таке є у нас. Тепер це найкрасивіше відео для мене в українській музиці.
- Onuka багато не буває.
- Глибоко про головне. Таку картину собі і уявляла, коли слухала трек.
- Геніально і дуже тонко!
- Я в захваті! Дуже круто.
- Унікальна робота, – пишуть користувачі мережі.
Сам Євген Філатов зазначив, що GUMA – це історія про боротьбу індивідуума з системою і про опір людства процесам автоматизації.
– У контекст відео можна сміливо вносити і проблеми сучасного суспільства – залежність від віртуального простору, вплив соціальних мереж, культуру скасування, надмірне споживання та виробництво, – сказав він.
Нагадаємо, що в червні гурт Onuka презентував свій новий альбом KOLIR, до якого увійшло 10 треків.