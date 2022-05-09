Певица Алина Паш презентовала микс из трех треков, который посвятила своей маме Виктории. Артистка соединила песни Kalush Orchestra Stefania, Coolio Gangsta’s Paradise и Андрея Малышко Рідна мати моя.

Кавер артистка презентовала в день рождения мамы. Вместе с этим она пожелала Украине победы на всех фронтах, в частности и Kalush Orchestra на Евровидении 2022.

— Ты моя главная победа, моя Виктория, поскольку научила любить мир и неустанно идти дальше, быть сильной несмотря на несогласия. Я так счастлива быть твоей дочерью! И я обещаю тебе, что понесу подаренный тобой свет дальше, обещаю, что буду им исцелять, прощать, объединять, и непременно Украина победит рашистов. Мы расцветем всей страной и восславимся по всей земле! — написала Алина в Instagram.

Стоит отметить, что сперва на Евровидении 2022 Украину должна была представлять Алина Паш. Однако вокруг певицы разгорелся скандал, поскольку в сети появилась информация, что артистка незаконно посещала Крым в августе 2015 года.

Чтобы доказать честность, Паш предоставила соответствующую справку, однако в ее правдивости засомневался активист Сергей Стерненко. Позже оказалось, что артистке пограничники не выдавали этот документ.