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Длилась 3,5 часа: Алине Гросу сделали операцию

19 октября 2022, 15:37
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Длилась 3,5 часа: Алине Гросу сделали операцию
Источник: Алина Гросу

Певица Алина Гросу объяснила свое временное отсутствие в социальных сетях. Артистка сообщила, что ей сделали операцию и сейчас она находится в больнице.

Об этом Алина рассказала в Instagram, обнародовав фото на больничной койке и с капельницей в руке.

— У меня в жизни какой-то треш уже очень долгое время был. Недавно, а точнее позавчера, мне проводили операцию 3,5  часа. Я не очень хочу уточнять, что там такое, но скажу… Знали бы вы как я этого всего боюсь, — написала Гросу.

По словам артистки, сейчас она чувствует себя более-менее стабильно, а также надеется, что как можно скорее вернется к нормальной жизни.

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Подписчики в комментариях желают Алине скорейшего выздоровления.

  • Все будет хорошо, держись!
  • Выздоравливай скорее!
  • Крепкого здоровья и сил.
  • Искренне желаю вам скорейшего выздоровления.
  • Поправляйся как можно быстрее. — Пишут пользователи сети.
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Алина Гросу Операция
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