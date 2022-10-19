Певица Алина Гросу объяснила свое временное отсутствие в социальных сетях. Артистка сообщила, что ей сделали операцию и сейчас она находится в больнице.

Об этом Алина рассказала в Instagram, обнародовав фото на больничной койке и с капельницей в руке.

— У меня в жизни какой-то треш уже очень долгое время был. Недавно, а точнее позавчера, мне проводили операцию 3,5 часа. Я не очень хочу уточнять, что там такое, но скажу… Знали бы вы как я этого всего боюсь, — написала Гросу.

По словам артистки, сейчас она чувствует себя более-менее стабильно, а также надеется, что как можно скорее вернется к нормальной жизни.

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Подписчики в комментариях желают Алине скорейшего выздоровления.