Британская певица Адель призналась, что борется с грибковой инфекцией кожи. Ее у нее вызвали выступления в Вегасе.

По словам исполнительницы, она почувствовала зуд после того, как вспотела в своем наряде во время выступления под горячим светом в Колизее в Caesars Palace.

Об этом она рассказала во время своего последнего концерта в резиденции, Адель сказала толпе, что она горячая, а ее грудь вспотела. Тогда же певица сказала, что у нее диагностировали грибково-кожную инфекцию.

— Очевидно, что когда я даю свои шоу, я ношу такие наряды, в которых сильно потею, и это никуда не девается. Так что в основном я просто сижу в собственном поту, — объяснила звезда.

Опоясывающий лишай, широко известный как паховый зуд, представляет собой грибковую инфекцию кожи в области паха, поражающую верхнюю часть бедер, ягодицы и нижнюю часть живота.