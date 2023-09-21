Голая Наталка Денисенко показала свои ягодицы российским ракетам. Снимками с откровенного фотосета актриса поделилась в Instagram.

На фото Наталка полностью голая — ее тело прикрывает лишь простынь. Правда, некоторые пикантные части тела она все же показала. Съемка происходила в атмосферном месте, которому добавили загадочности пастельные тона и гипсовые головы древнегреческих философов.

Впрочем, на фоне ракетного обстрела 21 сентября, Денисенко решила поразмышлять над смыслом такого нежного фотосета.

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— Показываю в окно ягодицы российским ракетам Вообще под этими фото планировала другое сообщение, но сегодняшние обстоятельства заставляют сделать лишь такую надпись… — призналась актриса.

Пользователи сети оценили такие откровенные снимки и посыл:

Такие ягодицы не грех показать.

Идеал женственности: хрупкая и сильная одновременно.

Да нет, такого они не заслужили, звони фотографу, я подъеду на фотосессию.

Сказала скульптуре, что у нее нет таких роскошных ягодиц.

Впрочем, некоторым знаменитостям лучше не проявлять свою креативность — на днях российскую модель Ирину Шейк раскритиковали за макияж в виде фингала. В таком виде она вышла на сцену, но пользователи сети не оценили стараний — они отметили, что синяк под глазом выглядит как пропаганда домашнего насилия.