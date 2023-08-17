Абсолютно голая: Светлана Готочкина показала себя в откровенном видео

Возлюбленная Тараса Цымбалюка Светлана Готочкина показала себя в откровенном видео — девушка позирует на камеру абсолютно голой. Ролик появился в Instagram.

Так, в видео Готочкина присела на одно колено и повернулась в профиль к камере — легко рассмотреть, что на ее теле совсем нет одежды. Предположительно, что съемка происходила в фотостудии — помещение максимально затемнено, и лишь небольшой солнечный луч освещает Светлану.

— Эстетично или вульгарно? — задалась вопросом девушка.

На вопрос ответили и звезды — Леся Никитюк заявила, что это Очень горячо, а вот возлюбленный, Тарас Цымбалюк заявил, что это Изящно.

Пользователи Instagram позитивно оценили короткий ролик, отметив красоту девушки и картинки в целом.

Ее возлюбленный также любит удивлять поклонников необычным контентом — Тарас Цымбалюк показал себя в военной форме и с оружием в руках. Артист удивил фанатов, хоть и на службу не пошел — экипировка нужна для съемок в сериале Зв’язок, который появится на Новом канале уже этой осенью. Примечательно, что Тарас уже получал повестку и прошел медосмотр. Теперь он в очереди на мобилизацию.