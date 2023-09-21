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Абсолютно гола: Наталка Денисенко показала сідниці російським ракетам

21 Вересня 2023, 12:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Денисенко
Джерело: Наталка Денисенко

Гола Наталка Денисенко показала свої сідниці російським ракетам. Знімками з відвертого фотосету актриса поділилася в Instagram.

На фото Наталка повністю гола – її тіло прикриває лише простирадло. Щоправда, деякі пікантні частини тіла все ж таки показала. Зйомка відбувалася в атмосферному місці, якому додали загадковості пастельні тони та гіпсові голови давньогрецьких філософів.

Утім, на тлі ракетного обстрілу 21 вересня, Денисенко вирішила поміркувати над сенсом такого ніжного фотосету.

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– Показую у вікно сідниці російським ракетам Взагалі під цими фото планувала інший допис, але сьогоднішні обставини змушують зробити лише такий напис… – зізналася акторка.

Користувачі мережі оцінили такі відверті знімки та посил:

  • Такі сідниці не гріх показати.
  • Ідеал жіночності: тендітна і сильна одночасно.
  • Та ні, такого вони не заслужили, дзвони фотографу, я під’їду на фотосесію.
  • Сказала скульптурі, що в неї немає таких розкішних сідниць.

Втім, деяким знаменитостям краще не проявляти свою креативність – днями російську модель Ірину Шейк розкритикували за макіяж у вигляді синця під оком. У такому вигляді вона вийшла на сцену, але користувачі мережі не оцінили старань – вони зазначили, що синець під оком сприймається як пропаганда домашнього насильства.

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Війна в Україні Наталка Денисенко
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