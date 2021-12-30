Дуэйн Джонсон публично отклонил просьбу Вина Дизеля присоединиться к съемкам в боевике Форсаж 10.

В интервью CNN Джонсон раскритиковал колегу за публичное приглашение после того, как они закрыли все вопросы наедине.

— Я сказал Дизелю напрямую, что не вернусь во франшизу. Но также добавил, что всегда буду поддерживать актерский состав. Нет никаких шансов на то, что я вернусь. Дизель пытается манипулировать, используя детей и смерть Пола Уокера. Мы говорили об этом несколько месяцев назад и пришли к четкому пониманию, — рассказал Дуэйн.

Актер добавил, что желает успехов франшизе, и закончил сотрудничать с ней с благодарностью.

Напомним, что еще в ноябре Дизель попросил Джонсона вернуться в актерский состав десятой части фильма Форсаж, опубликовал пост в Instagram.

В нем он заявил, что хочет видеть Джонсона в роли агента Люка Хоббса в следующем фильме, который станет первым из двух частей финала франшизы. По мнению главной звезды Форсажа, спецагента никто не сможет сыграть лучше, чем Дуэйн.

Джонсон присоединился к франшизе Форсаж еще в 2011 году, а уже в 2017 году покинул актерский состав. На съемках Форсаж 8 между голливудскими актерами разгорелся настоящий скандал, во время которого скала назвал Дизеля трусом.