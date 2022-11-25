Звезду сериала Игра в кальмара от Netflix О Ен Су обвиняют в сексуальных домогательствах. Ему предъявили обвинения из-за инцидента, который якобы случился в 2017 году.

Что касается самого дела, то отделение Соннамской прокуратуры округа Сувон считает, что О Ен Су ненадлежащим образом прикоснулся к телу женщины.

По заявлению корейских СМИ, что заявление в полицию жертва подала еще в декабре 2021 года, но полиция закрыла дело без обвинений. Однако, в этот раз инцидентом заинтересовалась прокуратура, одобрившая апелляцию потерпевшей.

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Что касается актера, то он отрицает обвинения. О Ен Су объяснил, что держал женщину за руку, чтобы показать дорогу вокруг озера. В прошлом году он извинился перед ней, но добавил, что это не признает его вины.

Напомним, что актер стал всемирно известным благодаря сериала Игра в кальмара. За роль игрока №1 он получил Золотой глобус в категории Лучшая роль актера второго плана на телевидении.

Это уже не первый случай, когда престарелого актера обвиняют в слишком сильном внимании к противоположному полу. Ранее Билла Мюррея обвиняли в неподобающем поведении во время рабочего процесса. Как оказалось, он оседлал женщину, а также пытался ее поцеловать.