Зірку серіалу Гра в кальмара від Netflix Про Ен Су звинувачують у сексуальних домаганнях. Його звинуватили через інцидент, який нібито трапився у 2017 році.

Щодо самої справи, то відділення Соннамської прокуратури округу Сувон вважає, що Про Ен Су неналежним чином торкнувся тіла жінки.

За заявою корейських ЗМІ, що заяву до поліції жертва подала ще у грудні 2021 року, але поліція закрила справу без звинувачень. Проте цього разу інцидентом зацікавилася прокуратура, яка схвалила апеляцію потерпілої.

Зараз дивляться

Щодо актора, то він заперечує звинувачення. Про Ен Су пояснив, що тримав жінку за руку, щоб показати дорогу навколо озера. Минулого року він перепрошувати перед нею, але додав, що це не визнає його вини.

Нагадаємо, що актор став всесвітньо відомим завдяки серіалу Гра в кальмара. За роль гравця №1 він отримав Золотий глобус у категорії Найкраща роль актора другого плану на телебаченні.

Це вже не перший випадок, коли літнього актора звинувачують у надто сильній увазі до протилежної статі. Раніше Білла Мюррея звинувачували в неналежній поведінці під час робочого процесу. Як виявилося, він осідлав жінку, а також намагався її поцілувати.