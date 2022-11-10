Американского актера Уоррена Битти обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней. В суд на звезду подала сама жертва, которая и раскрыла детали происшествия.

Так, Кристина Шарлотта Хирш из Луизианы подала иск, утверждая что познакомилась с номинантом на Оскар за фильм Бонни и Клайд на съемочной группе. По словам женщины, тогда он заплатил ей за излишнее внимание, когда ей было меньше 18.

Хирш утверждает, что Битти якобы неоднократно комментировал ее внешность и даже дал ей свой номер телефона. Он также звонил ей много раз в течение года, и брал ее с собой на поездки на авто. По рассказам жертвы Уоррен якобы предлагал ей помочь с домашним заданием, а также приглашал в своей номер отеля.

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Шарлотта, которой в то время было 14 и 15 лет, также обвинила 35-летнего Битти в разговорах о потере девственности.

— Он использовал свое положение и статус взрослого и голливудской кинозвезды, чтобы несколько раз принуждать к сексуальным контактам, включая оральный секс, имитацию секса и, наконец, принуждал к половому акту в несовершеннолетнем возрасте, — идется в иске.

Со своей стороны Кристина считала что у них были романтические отношения. Теперь она требует от звезды возмещения. 85-летний Уоррен пока никак не прокомментировал ситуацию.

Впрочем, в последнее время подобных обвинений очень много, и они касаются звезд. К примеру, недавно Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии над подростком, но суд его оправдал.