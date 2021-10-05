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5 украинских физиков, которые заслуживают Нобелевской премии

5 октября 2021, 14:09 Микола Олефіренко
Нобелевский центр
Источник: Depositphotos

4 октября началась Нобелевская неделя — награждение лауреатов престижной международной премии. 5 октября назвали имя победителей в области физики — ученые Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи “за новаторский вклад в понимание сложных физических систем”.

В этом году Нобелевские премии вручаются в тех странах, где находятся сами лауреаты, хоть прошлогодняя церемония и состоялась в Стокгольме.

Украина также может похвастаться выдающимися учеными в области физики, которые заслуживают премии благодаря своим открытиям и достижениям. 

Факты ICTV подготовили список украинцев, которые заслужили Нобелевскую премию по физике, но не получили ее.

Юрий Кондратюк считается одним из основоположников космонавтики. Его жизнь можно считать очень насыщенной — будущий ученый сначала занимался техническими специальностями, а после — стал автором огромного элеватора Мастодонт, который построили без единого гвоздя. Он также работал над проектированием ветровых электростанций, а его последние труды внесли огромный вклад в покорение космоса. Работы Кондратюка использовали при создании лунного модуля Аполлон.

Аполлон

Он также рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне, а NASA переводило его работы еще в 1965 году. Кондратюк поведал человечеству, как использовать гравитационное поле при посадке на космические тела и как использовать атмосферу планеты для торможения космического корабля, экономя топливо.

Михаил Белый — украинский ученый-физик. В 1948 году окончил Киевский университет по специальности Оптика и спектроскопия, является доктором технических наук, профессором, и даже деканом.

МРТ

Он внес огромный вклад в создание микроволновой резонансной терапии. Этот процесс восстанавливает биологические процессы в организме, основываясь на действии электромагнитных волн. Аппарат действует на биологические точки в организме без применения лечебных медикаментов.

Иван Пулюй — украинский физик и электротехник, который известен благодаря работам по изучению катодных лучей.

Украинец занимался изучением явлений, которые порождают электричество в вакуумах. История гласит, что Никола Тесла перенял у Пулюя искусство производства трубок. Созданные ученым катодные лампы начали использовать в телевизорах, компьютерных мониторах, электронных микроскопах. 

Микроскоп

Использование его лампы принесло всемирную известность другому ученому — Вильгельму Рентгену, который стал первый в мире лауреатом Нобелевской премии по физике в 1901 году за открытие рентгеновских лучей. 

Георгий Гамов — украинский физик-теоретик, который одним из первых объяснил природу звезд с помощью ядерной физики.

Звезды

Гамов смог описать процесс расщепления атомного ядра с помощью ускоренных протонов, а затем — причину возникновения реликтового излучения во время взрыва.

Он также смог впервые в мире объяснить проблему генетического кода. Благодаря достижениям украинского ученого в биологии, человечеству удалось разгадать часть человеческого ДНК. 

Все три работы позволили другим ученым получить Нобелевские премии, а Георгий мог похвастаться только наградой ЮНЕСКО за популяризацию науки.

Александр Смакула — украинский физик, который приложил руку к созданию однокристальных процессоров. Он также занимался изучением влияния электромагнитных излучений на кристаллы. В честь Смакулы также назвали математическую формулу количественного математического соотношения.

Кристалы

Работы ученого помогли синтезировать витамины A и D, выращивать и очищать кристаллы.

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