У суботу, 30 жовтня, на телеканалі СТБ завершився 11 випуск 11 сезону культового кулінарного шоу МастерШеф. Учасники проекту намагалися приготувати смачні страви – не лише свою, а й суперника.

Кулінари-аматори продемонстрували неймовірний талант шпигунів у погоні за перемогою на шоу. Найцікавіше з 11 випуску МастерШеф – далі у матеріалі Фактів ICTV.

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У першому конкурсі професіонали кулінарної справи поділилися на команди – синю та червону. Богдан очолив першу, а Максим другу.

Кожній з них необхідно було приготувати дві страви. Учасники проекту намагалися підглядати один за одним, тому що їм потрібно було приготувати свою та страву конкурентів.

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Кулінари могли підглядати процес приготування їжі, заглядати під поверхні та спостерігати за суперниками у відведений час. Однак вони не могли скуштувати страву або втрутитися у процес приготування.

Учасники шоу намагалися до останнього приховати, що вони готують, щоб конкуренти не змогли зрозуміти. Чи вдалося їм обдурити одне одного – оцінювали судді.

В 11 випуску 11 сезону кулінарного шоу МастерШеф залишив Дмитро Діхтяр, тому що він допустив найбільше помилок.