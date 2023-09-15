Бензин в генераторе на хранение лучше не оставлять. Более того, в целом стоит обратить внимание на правила хранения топлива, ведь их нарушение может потом крайне негативно повлиять на работу аппарата.

Оставлять ли бензин в генераторе на хранение, Факты Life спросили у специалистов компании Генератор ЮА.

— Не рекомендуется длительное хранение топлива ни в генераторе, ни за его пределами. Если генератор длительное время не эксплуатировался (от нескольких месяцев и более), рекомендуем провести осмотр и подготовку к работе: заправка, зарядка аккумулятора, замена масла и т.д, — отмечают специалисты.

Поэтому, если вы не используете генератор, остатки бензина следует с него слить.

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Правила хранения топлива для генератора

Перед тем, как залить топливо в генератор, следует обратить внимание на его возраст. Так, не стоит использовать бензин, который хранился более шести месяцев. Также не лучшей идеей будет заливать топливо, которое держали при высоких температурах. Дело в том, что бензин может окисляться, а в результате это приводит к образованию нагара и копоти.

Хотя по ГОСТам топливо может храниться до одного года, однако в таком случае речь идет о герметичной канистре и строгом температурном режиме в 15-20 градусов.

Кроме того, лучше выбирать непрозрачную тару для хранения бензина. Если говорить о пластиковой таре, то в ней бензин можно хранить до трех месяцев. Лучше всего хранить бензин в металлических канистрах. Пластиковые же больше подходят для быстрой транспортировки.

Более того, если уж используете генератор, то канистру с топливом следует держать как можно дальше от него. Это уже правила безопасности.