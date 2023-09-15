Бензин у генераторі на зберігання ліпше не залишати. Ба більше, загалом варто звернути увагу на правила зберігання палива, адже їх порушення може потім вкрай негативно вплинути на роботу апарату.

Чи можна залишати бензин у генераторі на зберігання, Факти Life запитали у фахівців компанії Генератор ЮА.

– Не рекомендується тривале зберігання палива ні в генераторі, ні за його межами. Якщо генератор тривалий час не експлуатувався (від кількох місяців і більше), рекомендуємо провести огляд та підготовку до роботи: заправлення, зарядка акумулятора, заміна масла тощо, – наголошують фахівці.

Тому, якщо ви не використовуєте генератор, залишки бензину варто з нього злити.

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Правила зберігання палива для генератора

Перед тим, як залити паливо у генератор, варто звернути увагу на його вік. Так, не варто використовувати бензин, який зберігався понад шість місяців. Також не найліпшою ідеєю буде заливати паливо, яке тримали за високих температур. Річ у тім, що бензин може окислюватися, а в результаті це призводить до утворення нагару та кіптяви.

Хоча за держстандартами паливо може зберігатися до одного року, проте у такому разі йдеться про герметичну каністру та суворий температурний режим у 15-20 градусів.

Крім того, ліпше обирати непрозору тару для зберігання бензину. Якщо говорити про пластикову тару, то в ній бензин можна зберігати до трьох місяців. Найліпше зберігати бензин у металевих каністрах. Пластикові ж більше підходять для швидкого транспортування.

Ба більше, коли вже використовуєте генератор, то каністру з паливом варто тримати якомога далі від нього. Це вже правила безпеки.