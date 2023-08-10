Август — идеальное время для отдыха и рыбалки, ведь в последний месяц лета рыба собирается в стаи и активно начинает питаться, готовясь к осени.

Поэтому улов может быть очень удачным, если выбрать правильный день! Факты ICTV подготовили для вас календарь для рыбалки на август 2023 года.

Календарь рыбака на август 2023

Самый благоприятный период для рыбалки в августе 2023: 8-12, 20, 21-26 числа.

для рыбалки в августе 2023: 8-12, 20, 21-26 числа. Хороший период для рыбалки в августе 2023 года: 5-7,13, 14, 19, 27-29 числа.

для рыбалки в августе 2023 года: 5-7,13, 14, 19, 27-29 числа. Плохой период для рыбалки в августе 2023: 2-4, 15, 17, 18, 30 число.

для рыбалки в августе 2023: 2-4, 15, 17, 18, 30 число. Неблагоприятный период для рыбалки в августе 2023 года: 1, 16, 31 число.

В августе 2023 года лучше всего будет ловиться лещ (в качестве наживки можно использовать кукурузу, горох, перловую кашу), карп (наживка: распаренный горох, вареная или сырая кукуруза), окунь (наживка: мягкий силикон, вертушки, блесны) и судак (днем можно ловить на джиги, а ночью — на живца).

Также в августе можно поймать сома и сплетню.

Советы для августовской рыбалки

Обязательно обращайте внимание на воду: чем она чище, тем пугливее там рыба. Начинать рыбалку в августе лучше с самого утра или с наступлением сумерек. То есть лучше всего будет ловиться рыба утром и вечером.

Худшим временем считается день, ведь жара плохо влияет на рыбу, поэтому она будет плохо клевать.

Место для удачной рыбалки

В августе рыбу стоит ловить на глубоких реках с течением, ведь там рыба ведет себя активнее из-за более низкой температуры. Соответственно, есть шанс поймать много рыбы.

В последний месяц лета у вас есть возможность поймать трофейные варианты карпа или окуня, поэтому запасайтесь терпением и большим разнообразием наживки.

Также эксперты советуют в августе экспериментировать с различными видами и стилями ловли, особенно, если жара плохо влияет на ваш улов.

Источник: ФишХаб