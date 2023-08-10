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Запасайтесь терпением и наживкой: календарь рыбака на август 2023

10 августа 2023, 15:37
Владислава Ткаченко редакторка ленты
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Источник: Unsplash

Август — идеальное время для отдыха и рыбалки, ведь в последний месяц лета рыба собирается в стаи и активно начинает питаться, готовясь к осени.

Поэтому улов может быть очень удачным, если выбрать правильный день! Факты ICTV подготовили для вас календарь для рыбалки на август 2023 года.

Календарь рыбака на август 2023

  • Самый благоприятный период для рыбалки в августе 2023: 8-12, 20, 21-26 числа.
  • Хороший период для рыбалки в августе 2023 года: 5-7,13, 14, 19, 27-29 числа.
  • Плохой период для рыбалки в августе 2023: 2-4, 15, 17, 18, 30 число.
  • Неблагоприятный период для рыбалки в августе 2023 года: 1, 16, 31 число.

В августе 2023 года лучше всего будет ловиться лещ (в качестве наживки можно использовать кукурузу, горох, перловую кашу), карп (наживка: распаренный горох, вареная или сырая кукуруза), окунь (наживка: мягкий силикон, вертушки, блесны) и судак (днем можно ловить на джиги, а ночью — на живца).

Также в августе можно поймать сома и сплетню.

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Советы для августовской рыбалки

Обязательно обращайте внимание на воду: чем она чище, тем пугливее там рыба. Начинать рыбалку в августе лучше с самого утра или с наступлением сумерек. То есть лучше всего будет ловиться рыба утром и вечером.

Худшим временем считается день, ведь жара плохо влияет на рыбу, поэтому она будет плохо клевать.

Место для удачной рыбалки

В августе рыбу стоит ловить на глубоких реках с течением, ведь там рыба ведет себя активнее из-за более низкой температуры. Соответственно, есть шанс поймать много рыбы.

В последний месяц лета у вас есть возможность поймать трофейные варианты карпа или окуня, поэтому запасайтесь терпением и большим разнообразием наживки.

Также эксперты советуют в августе экспериментировать с различными видами и стилями ловли, особенно, если жара плохо влияет на ваш улов.

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Источник: ФишХаб

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