Август — идеальное время для отдыха и рыбалки, ведь в последний месяц лета рыба собирается в стаи и активно начинает питаться, готовясь к осени.
Поэтому улов может быть очень удачным, если выбрать правильный день! Факты ICTV подготовили для вас календарь для рыбалки на август 2023 года.
Календарь рыбака на август 2023
- Самый благоприятный период для рыбалки в августе 2023: 8-12, 20, 21-26 числа.
- Хороший период для рыбалки в августе 2023 года: 5-7,13, 14, 19, 27-29 числа.
- Плохой период для рыбалки в августе 2023: 2-4, 15, 17, 18, 30 число.
- Неблагоприятный период для рыбалки в августе 2023 года: 1, 16, 31 число.
В августе 2023 года лучше всего будет ловиться лещ (в качестве наживки можно использовать кукурузу, горох, перловую кашу), карп (наживка: распаренный горох, вареная или сырая кукуруза), окунь (наживка: мягкий силикон, вертушки, блесны) и судак (днем можно ловить на джиги, а ночью — на живца).
Также в августе можно поймать сома и сплетню.
Советы для августовской рыбалки
Обязательно обращайте внимание на воду: чем она чище, тем пугливее там рыба. Начинать рыбалку в августе лучше с самого утра или с наступлением сумерек. То есть лучше всего будет ловиться рыба утром и вечером.
Худшим временем считается день, ведь жара плохо влияет на рыбу, поэтому она будет плохо клевать.
Место для удачной рыбалки
В августе рыбу стоит ловить на глубоких реках с течением, ведь там рыба ведет себя активнее из-за более низкой температуры. Соответственно, есть шанс поймать много рыбы.
В последний месяц лета у вас есть возможность поймать трофейные варианты карпа или окуня, поэтому запасайтесь терпением и большим разнообразием наживки.
Также эксперты советуют в августе экспериментировать с различными видами и стилями ловли, особенно, если жара плохо влияет на ваш улов.
Источник: ФишХаб