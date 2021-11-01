Черная пятница в 2021 году начнется 26 ноября. В большинстве магазинов она продлится три дня — до 29 числа. Однако в некоторых завершится в конце месяца — 30 ноября.

Традиционно начало скидок приходится на полночь с четверга на пятницу.

Черную пятницу ждут с нетерпением во всем мире, ведь именно тогда магазины предлагают товары по сниженным ценам. Это хорошая возможность приобрести что-нибудь необходимое с огромной скидкой.

Как правило, акция распространяется на разные категории товаров — от одежды до техники. Магазины предлагают скидки до 80%. Кроме того, для совершения покупки нет необходимости идти в торговые центры, многие бренды предложат максимально выгодные цены на своих сайтах. Однако из-за сильного наплыва людей серверы иногда не выдерживают.

Лучше заранее определится с покупкой, чтобы целенаправленно знать, что хочешь приобрести на Черную пятницу. Поскольку в самых большой сезон распродаж в магазинах огромное количество людей, а товаров порой не хватает.

Черная пятница пришла к нам с Америки. Ежегодно дата ее начала отличается, поскольку она наступает после американского Дня благодарения , который ежегодно приходится на четвертый четверг ноября.

Традиция устраивать тотальные распродажи в Черную пятницу началась еще в XIX веке . Одна из трактовок гласит, что изначально в это название вкладывался совсем иной смысл. Оно описывало пробки на дорогах, которые образовывались после Дня благодарения.