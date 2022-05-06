На балконе, в квартирных условиях, довольно просто вырастить зелень. Она требует меньше ухода, чем ягоды и овощи, но даже для таких культур уже есть специальные сорта, которые можно выращивать на балконе. Мы расскажем, как вырастить зелень в домашних условиях.

На балконе можно вырастить:

укроп;

зеленый лук;

петрушку.

Сажаем зеленый лук

Это можно сделать двумя способами: в воде и в грунте.

Для того, чтобы посадить лук в воду, необходимо взять емкость с узким горлышком — так, чтобы можно было налить воды и она касалась только нижней части луковицы. Если опустить ее полностью в воду, то она начнет загнивать. Меняйте воду каждый день.

Что касается высадки в грунт, то там все намного проще. Можно купить в магазине универсальный грунт, взять горшок или другую любую емкость и высадить плотно друг к другу луковицы. Первые пару дней лук должен стоять в тени, затем его можно переставить к свету. Важно, чтобы грунт был постоянно немного влажный, поэтому лук нужно поливать по мере высыхания земли.

Сажаем укроп

Укроп можно вырастить из семян, но, прежде чем их посадить необходимо промыть и оставить в мокрой марле на 1-2 дня. Затем высадите семена укропа в грунт глубиной 1-2 см, накройте горшок пленкой и уберите его в тень. Для того, чтобы дать воздух растению, пленку время от времени нужно снимать. Как только появятся первые ростки, снимите пленку и переставьте горшок к свету. Не забывайте поливать и опрыскивать укроп.

Сажаем петрушку

Семена петрушки необходимо хорошо промыть и оставить в мокрой марле на сутки. Затем высадите их в горшок. Расположите его в темном месте, пока не появятся первые ростки. Потом его необходимо переставить к хорошему освещение и свежему воздуху.