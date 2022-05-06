На балконі в квартирних умовах досить просто виростити зелень. Вона потребує менше догляду, ніж ягоди та овочі, але навіть для таких культур вже є спеціальні сорти, які можна вирощувати на балконі. Ми розповімо, як виростити зелень у домашніх умовах.

На балконі можна виростити:

кріп;

зелену цибулю;

петрушку.

Саджаємо зелену цибулю

Це можна зробити двома способами: у воді та у ґрунті.

Для того, щоб посадити цибулю у воду, необхідно взяти ємність з вузьким шийком – так, щоб можна було налити води і вона торкалася лише нижньої частини цибулини. Якщо опустити її повністю у воду, вона почне загнивати. Змінюйте воду щодня.

Щодо висадки в ґрунт, то там все набагато простіше. Можна купити в магазині універсальний грунт, взяти горщик або будь-яку ємність і висадити щільно один до одного цибулини. Перші кілька днів цибуля повинна стояти в тіні, потім її можна переставити до світла. Важливо, щоб грунт був постійно вологий, тому цибулю потрібно поливати в міру висихання землі.

Садимо кріп

Кріп можна виростити з насіння, але, перш ніж їх посадити, необхідно промити і залишити в мокрій марлі на 1-2 дні. Потім висадіть насіння кропу в грунт глибиною 1-2 см, накрийте плівкою горщик і приберіть його в тінь. Для того, щоб дати повітря рослині, плівку іноді потрібно знімати. Як тільки з’являться перші паростки, зніміть плівку та переставте горщик до світла. Не забувайте поливати та обприскувати кріп.

Саджаємо петрушку

Насіння петрушки необхідно добре промити та залишити у мокрій марлі на добу. Згодом висадіть у горщик. Розташуйте його в темному місці, поки не з’являться перші паростки. Потім його необхідно переставити до хорошого освітлення та свіжого повітря.