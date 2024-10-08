Как сделать откосы на окнах в домашних условиях – Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию.

Из чего можно сделать оконные откосы самому

Откосы на окна делают из разных материалов.Обычно принято устанавливать откосы из тех же материалов, из которых изготовлены окна. То есть для окон из дерева делают деревянные, а для пластиковых– из пластика. Но существует универсальный материал, который можно использовать в любом случае – это гипсокартон.

Как сделать откосы на окнах: что понадобится

Для того, чтобы сделать откосы для окон самостоятельно вам понадобятся:

Инструменты

рулетка;

маркер;

нож острый;

уровень строительный;

шпатели;

пистолет для монтажной пены и герметика.

Материалы

гипсокартон;

антигрибковое средство;

монтажная пена;

шпаклевка или гипсовая штукатурка;

силиконовый герметик.

Гипсокартон лучше брать влагостойкий, так долговечность откосов увеличится в разы.

Как сделать монтаж откосов на окнах – пошаговая инструкция

Прежде чем приниматься за установку откосов, нужно провести точные замеры и чертежи, чтобы сделать откосы аккуратно. После этого действуем в таком порядке:

Размечаем листы гипсокартона согласно чертежам и разрезаем. Это делается острым строительным ножом – максимально глубоко разрезается слой гипсокартона с одной стороны, а затем просто ломается и подрезается с другой стороны. Покрываем откосы слоем антигрибкового препарата. Не стоит пренебрегать этим, чтобы избавить проблем в будущем и не разбирать всю конструкцию при появлении плесени. Вырезаем пазы с верхней и боковых сторон между стеклопакетом и проемом окна. Ширина его должна быть равна толщине гипсокартонного листа, из которого вы делаете откос. Устанавливаем на монтажную пену сперва боковые откосы, а затем – верхний. Чтобы пена не выдавила панели, ставим распорки. Срезаем пену после застывания. Это очень легко сделать острым ножом. Зашпаклевываем все стыки с помощью шпателя. Для этого можно взять строительную шпаклевку или гипсовую штукатурку. Заделываем стыки герметиком на силиконовой основе.

Как вы видите, в том, чтобы сделать откосы в домашних условиях, нет ничего сложно. Нужно только предварительно точно все измерить и подготовиться. Тогда отделка откосов будет радовать вас не только аккуратным видом, но и своей невысокой стоимостью.