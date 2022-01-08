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Как засолить селедку дома: два простых рецепта

8 января 2022, 08:03
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
селедка

Селедка является неотъемлемой частью украинской кухни, поэтому без нее не обходится ни один праздничный стол.

Кроме того, она может стать хорошим дополнением к разнообразным блюдам в повседневном меню. Сейчас в магазинах большой выбор засоленной селедки, однако аппетитную рыбку можно засолить и в домашних условиях.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал два способа засолки сельди.

Сухая засолка

Для этого вам понадобится:

  • размороженная тушка сельди,
  • 2 ст. л. крупной морской соли,
  • 1 ст. л. сахара.

Смешайте соль и сахар вместе и равномерно натрите всю поверхность рыбы. Выложите рыбу в лоток или пищевую пленку, равномерно распределите остатки смеси соли и сахара и отправьте в холодильник на три дня. После этого обработайте селедку как обычно и вымочите в воде или молоке.

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Засолка в маринаде

По словам Клопотенко, это самый простой и быстрый способ домашней засолки сельди. Вам понадобится:

  • 500 мл кипяченой воды,
  • 2 ст. л. соли,
  • 1 ст. л. соли,
  • 5 горошин черного перца,
  • лавровый лист,
  • 4 ст. л. столового уксуса.

Смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюльке и нагрейте, чтобы соль и сахар растворились. Охладите маринад до комнатной температуры. Затем размороженную сельдь положите в пищевой лоток и залейте маринадом.

Поставьте в холодильник на сутки. Если вам нужно засолить сразу много сельди и нужно больше маринада, пропорционально увеличьте количество воды, соли, сахара и уксуса.

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