Селедка является неотъемлемой частью украинской кухни, поэтому без нее не обходится ни один праздничный стол.

Кроме того, она может стать хорошим дополнением к разнообразным блюдам в повседневном меню. Сейчас в магазинах большой выбор засоленной селедки, однако аппетитную рыбку можно засолить и в домашних условиях.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал два способа засолки сельди.

Сухая засолка

Для этого вам понадобится:

размороженная тушка сельди,

2 ст. л. крупной морской соли,

1 ст. л. сахара.

Смешайте соль и сахар вместе и равномерно натрите всю поверхность рыбы. Выложите рыбу в лоток или пищевую пленку, равномерно распределите остатки смеси соли и сахара и отправьте в холодильник на три дня. После этого обработайте селедку как обычно и вымочите в воде или молоке.

Засолка в маринаде

По словам Клопотенко, это самый простой и быстрый способ домашней засолки сельди. Вам понадобится:

500 мл кипяченой воды,

2 ст. л. соли,

1 ст. л. соли,

5 горошин черного перца,

лавровый лист,

4 ст. л. столового уксуса.

Смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюльке и нагрейте, чтобы соль и сахар растворились. Охладите маринад до комнатной температуры. Затем размороженную сельдь положите в пищевой лоток и залейте маринадом.

Поставьте в холодильник на сутки. Если вам нужно засолить сразу много сельди и нужно больше маринада, пропорционально увеличьте количество воды, соли, сахара и уксуса.