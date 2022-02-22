Тушеное мясо часто возглавляет список пищи, которую советуют сложить в тревожный чемоданчик. Сейчас эти консервы легко найти на полках магазинов – тушенка есть на любой вкус и кошелек.

Что скрывают магазинные консервы и как приготовить тушенку в домашних условиях, узнали Вікна-Новини.

В среднем полкило тушеного мяса в банке стоит около 70 грн. Самая низкая цена – 40 грн, а вот самая высокая может быть и 140 грн. Технологи советуют выбирать по цене и логике. Важно, чтобы консерва была изготовлена ​​по ГОСТу – тогда в банке будет только мясо, соль и специи.

– Бывают такие случаи, когда консерва стоит дешевле, чем теоретически мясо, которое использовали для ее производства. Тогда мы понимаем, что вместо мяса использовали вторсырье. Там хрящи, кожа и сухожилия, и добавлены какие-то удерживающие, – объясняет пищевой технолог Елена Сидоренко.

Чтобы не покупать магазинное тушеное мясо на свой риск, лучше приготовить его собственноручно.

Как сделать тушенку из свинины в домашних условиях — простой рецепт

Берем хорошее мясо – без жилок и хрящиков, это кусок бедра. Можно готовить также из более жирной части или из ошейка.

Кило свинины режем большими кусками, добавляем столовую ложку соли. Перемешиваем. На дно банки кладем лавровый лист, перец и зерно горчицы. Мясо накладываем не до конца. Закручиваем, ставим кастрюлю с водой на максимальный огонь.

– В кастрюлю кладем обязательно тряпку, чтобы банки не цокали по дну. Ставим банки и заливаем водой, вот так по плечики. Закрываем крышкой и ждем, пока закипит.

Когда вода закипает, убавляем огонь и оставляем на 4 часа тушиться при температуре до 90 градусов, вода не должна кипеть.