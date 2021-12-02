Новый год — по-настоящему особенная и магическая пора, а в новогоднее чудо верят не только дети, но и взрослые. Как правильно сформулировать желание в эту сказочную ночь так, чтобы оно сбылось?

Самая ожидаемая ночь года наступит уже совсем скоро. Самое время подумать, как и о чем просить доброго дедушку Мороза. Существуют сотни способов, как загадать желания на Новый год, но мы подобрали самые интересные из них.

Во-первых, следует сбросить с себя все прошлогодние заботы. Все старые оскорбления и неудачи нужно отпустить и оставить в 2021 году. В разных странах мира по-разному освобождаются от всего лишнего. К примеру, темпераментные итальянцы выбрасывают лишнюю посуду накануне праздника, а на Кубе набирают воду в пустую посуду и выливают ее под бой курантов, чтобы избавиться от старых обид.

Во-вторых, очень важно конкретно формулировать свои запросы. Желание должно быть четким и понятным, без неточностей и абстрактных понятий. Ставьте четкие сроки для осуществления своих мечтаний и не используйте частицу “не”. Вместо определенной суммы денег загадайте то, на что вы собираетесь потратить свой капитал (отдых, недвижимость, авто).

В-третьих, помните о законе бумеранга. В волшебную ночь не следует желать зла врагам и соперникам. Излучайте добро, и оно непременно вернется к вам в 2022 году!

После того как вы оставили все лишнее в прошлом году, можно непосредственно загадывать желание и переходить к методам, которые помогут ему осуществиться:

Доверьте сокровенные мечты ёлочной игрушке. Напишите желание и поместите лист в стеклянный шарик, который будет украшать праздничное дерево.

Напишите заветную мечту на бумажке и сожгите ее под бой курантов. Сразу после этого бросьте остатки бумаги в бокал с шампанским и обязательно выпейте напиток до дна.

Бенгальский огонёк — не только вечный символ праздника, но и лучший помощник в исполнении мечтаний. Зажгите его в первую секунду нового года, затаите дыхание и мысленно произнесите свое желание.

Используйте свечу. На ней выцарапайте иглой утверждение, которое вы хотите воплотить в 2022 году, и оставьте гореть. Если огонь не погаснет, желание непременно сбудется.

Визуализируйте свои мечты. К примеру, если в новом году вы хотите создать семью, изобразите на бумаге счастливую семью, сложите рисунок и обмотайте его лентой красного цвета. Этот цвет символизирует свободу и радость праздника у многих народов. Не забудьте надежно спрятать бумажку от посторонних глаз.

Запустите китайский огонек в небо в новогоднюю ночь. Привяжите к нему записку с желанием и смело отпускайте в полет.

Напишите список желаний дедушке Морозу. Как бы смешно и по-детски это ни выглядело, иногда такой способ действительно работает. Когда мы делимся самыми заветными мечтами на бумаге, наш мозг автоматически начинает работать в нужном направлении, чтобы достичь поставленных целей. Не стесняйтесь верить в чудо!

Новый год — время совершения чудес и мечтаний, так что порадуйте не только себя, но и близких. Удивите членов своей семьи оригинальными или трогательными подарками. Положительные эмоции гарантированы всем!

Верьте в чудеса и они точно сбудутся! Пусть Новый год 2022 принесет вам только положительные эмоции, а 2021-й оставит теплые воспоминания о себе.