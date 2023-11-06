Щедрый вечер в Украине в этом году будет 31 декабря. Раньше этот праздник приходился на Старый Новый год и отмечался 13 января. Все изменил переход на новый церковный календарь. Поэтому давайте разбираться, когда щедруем по новому стилю.

Факты ICTV обратились за комментарием к ректору Открытого православного университета, священнику ПЦУ Георгию Коваленко.

Как щедруем на Новый год

Щедровками называют украинские обрядовые песни, которые исполняют под Новый год и в Щедрый вечер.

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Поскольку ПЦУ перешла на новый стиль, щедрование тоже изменило дату. Теперь петь щедровки и водить козу будем в день праздника Маланки и Васильев вечер, которые по новому календарю отмечаются 31 декабря. Это является логическим продолжением рождественских обычаев, отметил наш эксперт.

— Благодаря тому, что церковь в конце концов перешла на новый стиль, теперь у нас щедрование традиционно на Василия будет совпадать с 1 января, и мы будем щедровать тогда, когда это нужно делать. Очень хорошо, что возвращается соответствие наших традиций нашему календарю, — отметил священник ПЦУ Георгий Коваленко.

Ночью и на утро 1 января можно засевать зерном дома с пожеланиями хорошего года всей семье. С давних времен осталась традиция отправлять засевать парней. При этом они зачитывают праздничные стихи-приговоры.

Почему в щедровках упоминаются символы весны

Мы разбирались, когда в этом году идти щедровать в Украине, теперь выясним, откуда в новогодних песнопениях взялись весенние символы. В знаменитом Щедрике поется о том, что “прилетела ласточка”. Эта птичка, как известно, возвращается в Украину весной.

Дело в том, что древние славяне праздновали Новый год весной.

— Начало оттепели, когда природа оживает, было новогодним восприятием в давние времена. Постепенно наши колядки и щедровки стали рождественскими и новогодними песнопениями. Хотя в самих текстах сохранились весенние мотивы, — разъяснил ректор православного университета.

На Щедрый вечер принято водить Маланку. По давней традиции, ее роль исполняет переодетый парень. Девушка, наоборот, становится Василием. Также водят козу — в нее переодевается кто-то из участников праздника.

По народным верованиям, когда-то Божья Матерь обернула сына в козу, чтобы уберечь от злых сил. Согласно рождественско-новогодним традициям, щедровки величают хозяина и его семью подобно колядкам.

Щедровальщиков принято хорошо угощать, и теперь вы точно знаете, когда нужно идти щедровать по новому стилю.