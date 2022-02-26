Как отмыть духовку от жира

Духовка — один из видов кухонной техники, которая очень быстро загрязняется.
Старая еда, прилипшая к ее внутренней части, может стать причиной возгорания и снизить эффективность работы. Ваша еда будет готовиться дольше, а свежеиспеченные пирожки могут приобрести забавный вкус.
Чтобы такого не случилось, духовку следует мыть не реже одного раза в месяц.
Во избежание повреждения поверхностей духовки нельзя использовать такие средства очистки:
- Губки с жесткой или металлической поверхностью.
- Средства, содержащие кислоту или спирт.
Какие материалы понадобятся?
- Качественный очиститель: здесь у вас есть несколько вариантов: чистящее средство для духовки из магазина; пищевая сода; вода и уксус; лимоны и вода; средство для мытья посуды.
- Резиновые перчатки.
- Газеты или полотенца, чтобы постелить на пол вокруг духовки.
- Тряпка или губка.
Как почистить духовку с помощью магазинных средств?
- Наденьте перчатки. Внутри распылите средство для очистки, убедитесь, что вы покрыли им абсолютно все щели. Закройте духовку, когда закончите.
- Оставьте спрей на время, указанное на средстве (обычно требуется около 20–30 минут).
- Тем временем вынесите противни из духовки на балкон или улицу, обрызгайте их чистящим средством и поместите в большой пластиковый пакет. Завяжите или закрутите верхнюю часть. Оставьте снаружи на время, указанное на этикетке средства для очистки.
- По истечении времени возьмите влажную тряпку, откройте духовку и протрите все поверхности.
- Достаньте решетки из пакета и промойте их в раковине горячей водой с мылом. Используйте губку по мере необходимости. Высушите решетки и поместите их обратно в духовку.
Как почистить духовку жидкостью для мытья посуды?
У вас нет дома чистящего средства для духовки? Используйте жидкость для мытья посуды.
- На дно духовки налейте около 250 миллилитров воды. Добавьте обильное количество жидкости для мытья посуды.
- Установите духовку на 60 градусов и дайте ей поработать в течение часа. Грязь растворяется благодаря сочетанию водяного пара и жидкости для мытья посуды.
- Как только грязь в духовке отойдет, протрите и высушите губкой.
Как почистить духовку содой и уксусом?
- Выньте решетки из духовки и отложите их в сторону. Не забудьте убрать из духовки все другие предметы, например, термометры или кастрюли.
- Смешайте полстакана пищевой соды и полстакана воды, пока не получится пастообразная смесь.
- Распределите пасту из пищевой соды по всей внутренней части духовки (нужно надеть резиновые перчатки, чтобы защитить руки). Держитесь подальше от нагревательных элементов, когда наносите пасту.
- После того как вы полностью покрыли внутреннюю часть духовки смесью из пищевой соды, дайте ей постоять не менее 12 часов. А пока можно заняться решетками духовки. Лучший способ очистить их — замочить в горячей воде на два часа. Сделайте это в раковине или ванной.
- Используйте влажную тряпку или губку, чтобы вытереть как можно больше пасты из духовки.
- Добавьте уксус в пластиковый пульверизатор и распылите по всей внутренней части духовки. Уксус является отличным чистящим средством. Оставшаяся паста из пищевой соды вспенится и полностью размягчится.
- Используйте влажную тряпку или губку, чтобы протереть духовку. Верните чистые решетки на место и дайте внутренней части полностью высохнуть.
- Теперь пришло время заняться окном духовки. Чтобы очистить окно, сделайте еще одну пасту из пищевой соды и воды, нанесите ее на окно и оставьте примерно на 30 минут. Сотрите пасту влажной тряпкой или бумажным полотенцем.
- Далее вам нужно энергично протереть внешнюю сторону дверцы духовки. Вы также можете использовать натуральное чистящее средство на основе уксуса. Распылите смесь на тряпку. Трите снаружи, пока пятна и полосы не исчезнут.
Как почистить духовку лимонами?
- Наполните водой миску среднего размера, пригодную для использования в духовке. Разрежьте два лимона пополам и положите их в миску.
- Разогрейте духовку до 100 градусов.
- После нагрева поместите емкость с лимонами внутрь на одну из подставок. Оставьте на один час.
- Через час выключите духовку, приоткройте дверцу и дайте немного остыть.
- Пока духовка еще теплая (но достаточно прохладная, чтобы можно было без опаски дотронуться до внутренней части и не обжечься), наденьте перчатки, возьмите влажную тряпку и протрите все поверхности.