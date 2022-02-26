Как отмыть духовку от жира

Духовка — один из видов кухонной техники, которая очень быстро загрязняется.

Старая еда, прилипшая к ее внутренней части, может стать причиной возгорания и снизить эффективность работы. Ваша еда будет готовиться дольше, а свежеиспеченные пирожки могут приобрести забавный вкус.

Чтобы такого не случилось, духовку следует мыть не реже одного раза в месяц.

Во избежание повреждения поверхностей духовки нельзя использовать такие средства очистки:

Губки с жесткой или металлической поверхностью.

Средства, содержащие кислоту или спирт.

Какие материалы понадобятся?

Качественный очиститель: здесь у вас есть несколько вариантов: чистящее средство для духовки из магазина; пищевая сода; вода и уксус; лимоны и вода; средство для мытья посуды.

Резиновые перчатки.

Газеты или полотенца, чтобы постелить на пол вокруг духовки.

Тряпка или губка.

Как почистить духовку с помощью магазинных средств?

Наденьте перчатки. Внутри распылите средство для очистки, убедитесь, что вы покрыли им абсолютно все щели. Закройте духовку, когда закончите. Оставьте спрей на время, указанное на средстве (обычно требуется около 20–30 минут). Тем временем вынесите противни из духовки на балкон или улицу, обрызгайте их чистящим средством и поместите в большой пластиковый пакет. Завяжите или закрутите верхнюю часть. Оставьте снаружи на время, указанное на этикетке средства для очистки. По истечении времени возьмите влажную тряпку, откройте духовку и протрите все поверхности. Достаньте решетки из пакета и промойте их в раковине горячей водой с мылом. Используйте губку по мере необходимости. Высушите решетки и поместите их обратно в духовку.

Как почистить духовку жидкостью для мытья посуды?

У вас нет дома чистящего средства для духовки? Используйте жидкость для мытья посуды.

На дно духовки налейте около 250 миллилитров воды. Добавьте обильное количество жидкости для мытья посуды. Установите духовку на 60 градусов и дайте ей поработать в течение часа. Грязь растворяется благодаря сочетанию водяного пара и жидкости для мытья посуды. Как только грязь в духовке отойдет, протрите и высушите губкой.

Как почистить духовку содой и уксусом?

Выньте решетки из духовки и отложите их в сторону. Не забудьте убрать из духовки все другие предметы, например, термометры или кастрюли. Смешайте полстакана пищевой соды и полстакана воды, пока не получится пастообразная смесь. Распределите пасту из пищевой соды по всей внутренней части духовки (нужно надеть резиновые перчатки, чтобы защитить руки). Держитесь подальше от нагревательных элементов, когда наносите пасту. После того как вы полностью покрыли внутреннюю часть духовки смесью из пищевой соды, дайте ей постоять не менее 12 часов. А пока можно заняться решетками духовки. Лучший способ очистить их — замочить в горячей воде на два часа. Сделайте это в раковине или ванной. Используйте влажную тряпку или губку, чтобы вытереть как можно больше пасты из духовки. Добавьте уксус в пластиковый пульверизатор и распылите по всей внутренней части духовки. Уксус является отличным чистящим средством. Оставшаяся паста из пищевой соды вспенится и полностью размягчится. Используйте влажную тряпку или губку, чтобы протереть духовку. Верните чистые решетки на место и дайте внутренней части полностью высохнуть. Теперь пришло время заняться окном духовки. Чтобы очистить окно, сделайте еще одну пасту из пищевой соды и воды, нанесите ее на окно и оставьте примерно на 30 минут. Сотрите пасту влажной тряпкой или бумажным полотенцем. Далее вам нужно энергично протереть внешнюю сторону дверцы духовки. Вы также можете использовать натуральное чистящее средство на основе уксуса. Распылите смесь на тряпку. Трите снаружи, пока пятна и полосы не исчезнут.

Как почистить духовку лимонами?