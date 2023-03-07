Прививка – обязательная процедура для всех домашних любимцев, особенно для собачек. Без прививок собака может подхватить заболевание и умереть. К тому же прививать собак нужно любой породы.

Когда и какие прививки нужно делать собакам и как часто нужно повторять процедуру – читайте в материале Фактов ICTV.

Прививка собак: зачем делать и как влияет на животное

Вакцинация – это введение ослабленного или убитого возбудителя заболевания в организм собаки. Делают это для того, чтобы иммунная система животного выработала антитела и защитила организм от заражения. В целом принцип вакцинации собак и людей мало чем отличается.

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Прививка вашего любимца – единственный способ защитить не только песика, но и окружающих от опасных инфекционных заболеваний, например, от бешенства. Поэтому прививка собак – действительно очень важная процедура.

Щенкам ставят несколько вакцин, а после взросления прививки повторяют раз в год до конца жизни животного. Это помогает поддерживать иммунитет собаки.

На самом деле, вакцинация – это очень большая нагрузка на организм собаки, поэтому перед прививкой стоит убедиться, что песик полностью здоров.

За две недели до прививки собаке обязательно дают антигельминтные препараты, даже если у нее, на первый взгляд, нет паразитов.

В день самой прививки ветеринары не советуют выгуливать собак, однако любимца нужно накормить за несколько часов до процедуры легкой едой!

Когда нужно делать прививки собакам – схема и действие вакцины

Ветеринар Виктория делится рекомендациями и правильной схемой прививки собак.

Возраст собаки Какая прививка? От чего защищает песика? 8-10 недель Первая прививка Это прививка от чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, аденовируса, парагриппа + отдельно можно добавить от лептоспироза. 11-14 недель Вторая вакцинация Проводится таким же компонентами, что и первая прививка. Без двух доз иммунитет не полноценный. 14-16 недель Третья прививка Эта вакцинация проводится от бешенства.

– То есть, от первой вакцинации (которая делается для удобства в возрасте 10 недель) должно проходить 21-28 дней до каждой последующей прививки, – советует ветеринар.

Кстати, проследите, чтобы вакцина от бешенства была проставлена в паспорте животного. В Украине эта прививка является обязательной!

– В возрасте полугода или года, собакам делают закрепляющую прививку. В эту прививку также добавляют вакцину от бешенства, – добавляет ветеринар.

Врач добавляет, что все эти рекомендации и данные не выдуманы из головы, а предоставлены WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) – международной ветеринарной ассоциацией мелких животных.

Как часто нужно прививать взрослую собаку?

В возрасте года, а затем ежегодно собаку прививают от бешенства, чумы плотоядных, лептоспироза, парвовирусного энтерита, инфекционного гепатита.

Во взрослом возрасте нельзя пропускать вакцину, ведь иммунитет может не сформироваться. Если собака живет в болотистой или лесной местности, то делать прививку от лептоспироза желательно каждые полгода.