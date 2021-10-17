Тыквенный фонарик — незаменимый аттрибут Хэллоуина. Ежегодно миллионы людей вырезают зловещую гримасу на растении — сделать это можно с помощью ножа, а свеча есть практически в каждом доме.

Факты ICTV подготовили подробную инструкцию как вырезать тыкву на Хэллоуин.

В первую очередь, для фонаря понадобится тыква средних размеров без видимых повреждений, нож и ложку. Нужно также заранее найти несколько свечей, зажигалки и спички.

Перед вырезанием стоит выбрать гримасу — достаточно нарисовать ее на тыкве с помощью фломастера или ручки. Можно найти шаблон рисунка в сети, распечатать и приклеить с помощью скотча, или же провести иголкой по контуру рисунка. После этого сделать красивый фонарь будет намного проще.

Как вырезать тыкву на Хэллоуин:

Срезаем верхушку тыквы ножом. Ее выбрасывать не нужно — она пригодится. Через срезанную часть нужно срезать мякоть — для этого достаточно провести ножом по окружности вокруг оболочки тыквы. После этого нужно вынуть отрезанную часть. Остатки мякоти и семена лучше всего вытащить ложкой — это нужно для подготовки места для свечей. Нарисовать фломастером или ручкой глаза, окружность рта и зубы, или использовать шаблон. Приступаем к созданию глаз и рта — вырезанные куски можно выбросить, они больше не понадобятся. Вставляем в готовую тыкву несколько свечей и закрываем крышкой. Зловещий фонарь готов!