AXXZIA — это японский бренд косметики, который отличается своей философией сочетания традиционных азиатских секретов красоты с передовыми научными разработками.

Life. Факты ICTV предлагают ознакомиться с подборкой лучших дуэтов японской косметики для ухода за кожей.

Axxzia — японская косметика нового поколения

Название бренда символично сочетает XX — женскую хромосому с Azia, отражая стремление бренда подчеркнуть и распространить уникальную красоту Азии. Поклонники качественного ухода за кожей теперь могут приобрести Axxzia: японская косметика нового поколения официально в Украине

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Особенности бренда AXXZIA:

Бренд активно использует новейшие технологии и научные исследования для создания высокоэффективных продуктов.

AXXZIA тщательно отбирает высококачественные ингредиенты, чтобы обеспечить видимые и долговременные результаты для кожи.

Бренд предлагает разнообразные линейки продуктов, включая средства для ухода за кожей лица (Beauty Force), кожей вокруг глаз (Beauty Eyes) и телом (Beauty Body), а также нутрикосметику и другие продукты.

Линейка Beauty Eyes является одной из самых популярных, предлагая интенсивные решения для увлажнения, упругости и борьбы с признаками старения кожи вокруг глаз. Особенно известны их патчи для кожи вокруг глаз.

Как сочетать косметические средства между собой

Продукты бренда AXXZIA — это мощные средства сами по себе. Если приобрести у нас их, то в паре с тщательно подобранными компаньонами их действие выводится на совершенно новый уровень: кожа становится более подтянутой, сияющей и упругой. Ниже представлены эффективные бьюти-дуэты, которые помогают сохранять идеальный вид кожи.

Средства для восстановления и защиты

В уходе за кожей ключевую роль играет правильное сочетание средств, которые усиливают действие друг друга. Синергия активных компонентов дает каждому продукту раскрывать свой потенциал на максимум, что позволяет достигать более глубоких и долговременных результатов.

Ежедневно кожа подвергается воздействию агрессивных факторов — загрязнения, колебания температур, стресс. Поэтому ее нужно не только увлажнять, но и защищать. Именно для этого создано сочетание тканевой маски AXXZIA Beauty Force Airy Face Mask и крема AXXZIA The B Maison Cream.

Маска интенсивно увлажняет и оживляет кожу: гиалуроновая кислота, олигопептид-1 и аргирелин разглаживают морщины и выравнивают тон, а экстракты алоэ, ромашки и водорослей успокаивают и защищают.

Крем закрепляет результат: формирует защитный барьер, глубоко питает кожу и повышает ее упругость благодаря пептидам, ботаническим маслам и экстракту женьшеня.

Вместе эти средства:

мгновенно увлажняют и восстанавливают кожу;

обеспечивают долговременное действие и защиту;

дарят эффект подтянутой, гладкой и сияющей кожи после первого использования.

Идеальное решение для глубокого восстановления, особенно в холодное время или после стрессов.

Средства для антивозрастного ухода

Зона вокруг глаз требует особого ухода. Чтобы сохранить молодость, важно одновременно действовать в нескольких направлениях: увлажнение, укрепление и защита. Именно поэтому комбинация сыворотки и крема AXXZIA Beauty Eyes настолько эффективна.

Сыворотка содержит две формы ретинола, стимулирующие обновление клеток и синтез коллагена. Минералы (медь, цинк, магний) устраняют усталость, а очанка защищает кожу.

Крем дополняет действие сыворотки: инулин интенсивно увлажняет, акмелла (биоботокс) разглаживает мимические морщины, а ромашка и глюконат меди успокаивают и укрепляют ткани.

Вместе эти средства:

глубоко восстанавливают нежную кожу вокруг глаз;

уменьшают морщины и темные круги;

обеспечивают долговременный эффект свежести и лифтинга.

Этот дуэт — надежный союзник в борьбе с возрастными изменениями.

Средства для ухода за кожей под глазами

Зона вокруг глаз является самой уязвимой к возрастным изменениям. Чтобы сохранить ее молодость и свежесть, нужен комплексный подход — сочетание интенсивного ухода и высокотехнологичной поддержки.

Патчи насыщают кожу витамином К, натуральными маслами, экстрактами растений и Triple Mineral Complex. Они снимают отечность, борются с темными кругами и укрепляют капилляры.

Аппарат Mate for Eyes работает с помощью EMS и электропорации, расслабляет мышцы, усиливает действие патчей, повышая проникновение активных веществ.

Вместе эти средства:

действуют на всех уровнях: увлажнение, питание, лифтинг и детокс;

обеспечивают салонный эффект в домашних условиях;

дарят свежий, отдохнувший вид уже после первого использования.

Это не просто уход — это ежедневный домашний ритуал, дарящий красоту и уверенность.

Каждый из бьюти-дуэтов AXXZIA создан, чтобы превратить уход за кожей в настоящий акт заботы о себе. Это не просто косметика — это способ поддержать молодость, красоту и внутреннюю гармонию ежедневно.