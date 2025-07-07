5 лучших лайфхаков, как помочь питомцу чувствовать себя хорошо в жару

В летнюю жару домашние питомцы — кошки и собаки — особенно уязвимы. Их организм не имеет эффективного механизма терморегуляции, поэтому перегрев, обезвоживание или тепловой удар могут наступить очень быстро. Это актуально даже для тех животных, которые находятся в квартире.

Ветеринары предупреждают: главное — не ждать, пока появятся симптомы перегрева, а действовать заблаговременно. В этой статье вы найдете пять простых и действенных лайфхаков, которые помогут собаке или коту комфортно пережить жаркие дни.

Мы расскажем, почему автоматическая поилка для кошек — это не роскошь, а необходимость, как работает охлаждающий коврик для собак, и в какое время суток безопасно выгуливать животное.

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Обеспечьте постоянный доступ к прохладной воде

В жаркие дни организм животных работает на повышенных оборотах, что приводит к потере влаги. Собаки и кошки нуждаются в значительно большем количестве воды, чтобы избежать обезвоживания и перегрева. Вода должна быть не только доступной, но и прохладной и свежей. Меняйте ее несколько раз в день, чтобы обеспечить оптимальные условия для животного.

Для кошек, которые часто пьют меньше, чем нужно, важно создать дополнительные стимулы для питья. Одним из лучших решений в летнюю жару является автоматическая поилка для кошек, которая поддерживает чистоту воды и оптимальную температуру благодаря циркуляции. Это значительно повышает вероятность того, что ваша кошка будет пить достаточно воды в течение дня.

Избегайте прогулок в пиковые часы жары

Прогулки в обед — это почти гарантия перегрева. Асфальт может нагреваться до 60°C и обжигать подушечки лап. Планируйте выходы рано утром или после захода солнца. В это время воздух прохладнее, а риск теплового удара значительно ниже.

Проверяйте асфальт: положите тыльную сторону ладони на землю на 7 секунд — если горячо, выход лучше отложить. В случае необходимости — используйте специальные защитные ботиночки или крем для лап. Во время прогулки избегайте открытых участков. Идеально — парк или лесная зона, где есть тень и доступ к воде. Помните: безопасная прогулка — это та, после которой ваш пес не тяжело дышит и не падает от усталости из-за жары.

Всегда имейте при себе бутылку с водой для питомца и переносную миску, чтобы легко напоить его во время прогулки. Вы также можете заранее приобрести специальную бутылку-поилку для животных, которая позволяет удобно давать воду прямо в дороге. Если собака отказывается идти или ложится на землю — дайте ей отдохнуть в тени и не заставляйте двигаться.

Создайте прохладную зону дома

Не все имеют кондиционер, но даже без него можно создать комфорт. Прежде всего — убедитесь, что любимец имеет доступ к теневому месту. Шторы, плотные гардины или просто перевод кроватки в другой угол могут значительно снизить температуру.

Для собак особенно важно иметь прохладную поверхность, на которой можно лежать в дневную жару. Один из лучших вариантов — охлаждающий коврик для собак, который не требует электричества и самостоятельно снижает температуру тела животного при контакте. Это безопасный и эффективный способ избежать перегрева дома или в поездке.

Важно также минимизировать стресс, поскольку даже незначительное волнение повышает температуру тела животного. Создайте спокойное и тихое место для отдыха, с хорошей вентиляцией и тенью. Прохладные поверхности, такие как плитка, ванна или даже пространство под ванной, могут быть идеальным укрытием для вашего любимца. Многие животные сами ищут холодные места — просто помогите им найти их легче.

Избегайте стрижки “под ноль”

Многие владельцы считают, что короткая стрижка летом поможет животным легче пережить жару. Однако это может быть опасным. Шерсть, особенно двойная, выполняет важную роль в терморегуляции: она не только греет зимой, но и защищает от перегрева и ультрафиолетовых лучей летом. Стрижка “под ноль” лишает животное естественной защиты, что может привести к перегреву или солнечным ожогам кожи.

Вместо полного снятия шерсти лучше регулярно вычесывать подшерсток, что улучшает вентиляцию и снижает тепловую нагрузку на организм. Для этого используйте специальные инструменты, такие как фурминаторы, пуходерки или расчески с широкими зубцами — в зависимости от типа шерсти вашего любимца.

Помните, что обнаженная кожа уязвима к ультрафиолетовым лучам. Если же вы решили подстричь животное, оставляйте хотя бы 1,5-2 см длины шерсти и используйте финишный спрей с SPF для животных, который защищает от солнечных ожогов во время прогулок на солнце.

Регулярный уход за шерстью летом так же важен, как и зимой, ведь он не только обеспечивает комфорт, но и помогает предотвратить перегрев и вредные последствия для здоровья вашего питомца.

Охлаждающие игры и лакомства

Даже в жару ваш любимец нуждается в активности. Но почему бы не совместить приятное с полезным? Охлажденные игрушки — отличный способ снять жар и развлечь животное. Заморозьте резиновые игрушки с водой внутри или просто положите мягкую игрушку в морозилку на час, чтобы она стала прохладной для игры.

Еще одна идея — сделайте мороженое для животных. Для собак это могут быть смеси из банана, кефира без добавления сахара. Также можно приготовить мороженое на основе мяса — например, заморозить бульон или кусочки мяса без специй и соли. Для котов — лед из тунцового бульона. Это не только вкусно, но и полезно.

Если вы не хотите готовить самостоятельно, на рынке уже есть готовые варианты мороженого для животных, которые можно приобрести в зоомагазинах. Они специально разработаны для животных, содержат полезные ингредиенты и безопасны для их здоровья.

Также можно поставить неглубокий бассейн или таз с водой во дворе. Многие собаки с удовольствием плещутся в воде, что помогает снизить температуру тела и приносит радость. Такие игры не только охлаждают, но и помогают снять напряжение и скуку, часто возникающую в жару.

Лето — не причина отказываться от радости прогулок и забав с любимцем. Просто надо быть внимательным. Следите за водным балансом, избегайте пиковой жары, создавайте тень и не пренебрегайте мелочами. Жара не страшна, если быть подготовленным.

Ваш четверолапый друг отблагодарит вас хорошим здоровьем, активностью и ласковостью. Ежедневная забота — это профилактика тепловых ударов и тревоги. А еще — это шанс укрепить вашу связь, сделав жизнь животного безопаснее и счастливее.

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Фото: Masterzoo