Масло для машины — незаменимый расходник, который имеет свойство заканчиваться. Лучше всего возить его с собой, учитывая нынешнюю ситуацию — стоит быть готовым ко всему.

Часто используются специальные канистры, куда заливается расходник и отправляется в потемки багажника. И если канистра понадобится для бензина или другой жидкости, ее перед этим необходимо обязательно помыть.

Чем отмыть канистру от масла — далее в материале.

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Один из самых очевидных вариантов — использовать для этого бензин. Достаточно немного залить в канистру и хорошо потрясти. Повторить процедуру несколько раз, после чего залить в нее воду, которая поможет избавиться от запаха бензина. Это необходимо, если вместо топлива или масла в канистру будет заливаться техническая вода. Ни в коем случае не стоит заливать питьевую воду. Сам бензин имеет свойства обезжиривания, но избавиться от запаха будет достаточно сложно в емкости.

Второй вариант — моющее средство для посуды, вода и тряпка. Можно немного потрясти, или вовсе оставить в багажнике на время и проехаться по городу. Правда, моющее средство уберет жирную пленку со стенок канистры, но новый “запах чистоты” придется активно вымывать водой.

Также можно использовать пищевую соду и горячую воду — тоже потрясти и оставить минимум на несколько часов. После этого тщательно промыть водой.

Чтобы отмыть канистру от масла, можно использовать альтернативу бензина — специальные обезжириватели. Уайт-спирит и другие жидкости, основанные на трихлорэтилене. К нему можно приписать и антисиликон — оптимальный выбор по цене и объему.

Жирные следы остаются не только на пластике — пятна можно заметить даже в своем доме. В солнечную погоду особенно заметны разводы на стекле — отмыть их не так просто. Как правильно помыть окна без разводов, можно узнать на Фактах ICTV.