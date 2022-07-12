Онлайн-шопинг — популярная и очень удобная вещь. Сидя дома можно купить новую одежду, заказать технику или другие предметы быта. Делать онлайн-покупки можно не только на украинский, но и на зарубежных сайтах.

Как оплачивать покупки в гривнах (UAH) на зарубежном сайте — читайте в материале Фактов ICTV.

Оплата картой в гривнах на иностранных сайтах

Платежные карты, которые выдают украинские банки, принадлежат определенным международным платежным системам, именно поэтому мы имеем возможность рассчитываться за покупки на зарубежных сайтах, не зависимо от валюты, указанной на сайте.

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Сегодня большинство сайтов автоматически определяет страну покупателя и предлагает оплатить в соответствующей валюте, то есть покупателям из Украины предлагается оплатить в гривне.

Такие операции осуществляются с помощью услуги мгновенной конвертации валюты (DCC). Однако такая оплата с конвертацией не всегда оказывается выгодной для покупателя.

Простыми словами, конвертация — это обмен одной валюты на другую с сохранением ее реальной стоимости.

Как происходит конвертация за оплату на сайте

Банк продавца конвертирует сумму покупки в UAH по собственному курсу и при совершении оплаты эта сумма блокируется на счете в гривнах. Далее заблокированная сумма в гривнах снова конвертируется в доллары (USD) по курсу платежной системы. Полученная сумма в долларах выставляется платежной системой до списания со счета. Банк конвертирует эту сумму в валюту счета по собственному курсу (то есть, если валюта счета UAH, то USD снова конвертируются в UAH по курсу вашего банка). Эта окончательная сумма списывается со счета.

Именно такие многократные конвертации вызывают существенную разницу между суммой, которая отражается на сайте при покупке, и фактической суммой списания со счета.

Именно поэтому, мы замечаем, что с карты списало больше средств, чем указано на сайте.

Как не переплачивать за конвертацию

Если вы любите часто скупляться на зарубежных сайтах, вам стоит открыть себе дополнительную валютную карту. Ведь наиболее выгодный вариант покупок в интернете будет при условии, что валюта вашей карты совпадает с валютой покупки (USD или EUR).

Открыть валютную карту можно в любом украинском банке. Главное — определиться с валютой.

Также обращайте внимание есть ли на иностранном сайте возможность выбрать валюту расчета. Если да, то не выбирайте гривну.

Если зарубежный сайт автоматически определил ваше местоположение и предлагает лишь UAH, вы можете рассчитаться валютной картой. В таком случае конвертация будет все равно меньше.