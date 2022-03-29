Чем закрыть разбитое после обстрела окно

Из-за боевых действий в Украине и постоянных обстрелов жилых кварталов в окнах часто вылетают стекла, иногда даже с рамами.

Мы собрали несколько способов, как закрыть окна, пока не будут вставлены новые.

Самый простой способ (если остались рамы) – затянуть пищевой пленкой. Для этого необходимо открыть створки и вокруг обтянуть пленкой в несколько слоев, чтобы обеспечить герметичность окна. Чтобы она не ползла и крепко держалась, можно дополнительно зафиксировать ее скотчем.

Если у вас есть кусок фанеры нужного размера или лист ДСП, то стоит закрыть разбитое окно им. Замерьте оконный профиль, подготовьте для закрепления гвозди или саморезы. Затем приложите лист фанеры к раме и прикрутите его саморезами.

Чтобы в доме или квартире было теплее, и у вас вдруг есть утеплитель или поролон, то используйте для закрытия окон два листа фанеры или ДСП (один поместите с внешней стороны створки окна, другой — с внутренней) и между ними положите утеплитель или поролон.

Также для временной замены стекла в разбитом окне может пригодиться гипсокартон, большие листы обычного картона (их можно закрепить с помощью скотча), простые сендвич-панели.

Для случаев, когда окна вылетели полностью, есть способ с фанерой или листами ДСП. Только крепить их необходимо к стене внутри помещения.

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