Шелковица – популярная летняя ягода, которую обожают как дети, так и взрослые.

В то же время сок от плодов шелковицы оставляет пятна на ткани, одежде и коже, которые не так просто вывести.

Как отмыть руки от шелковицы — читайте в нашем материале.

Хозяйственное мыло

Если обычное мыло не помогло отмыть фиолетовые пятна от шелковицы, попробуйте потереть руки куском хозяйственного мыла.

Для этого можно использовать губку для мытья посуды, которую нужно натереть мылом и тщательно протереть руки.

Лимон

Отрежьте кусочек лимона и протрите им грязные руки. После этого руки стоит тщательно вымыть с мылом.

Если с первого раза способ не дал заметного результата, повторите процедуру.

Лимонная кислота

Она обладает отбеливающим эффектом, поэтому отлично справится со следами шелковицы.

Для приготовления раствора:

В 1,5 л теплой воды растворите пакетик лимонной кислоты.

Тщательно перемешайте смесь.

Перелейте жидкость в тазик и опустите туда грязные руки.

Через 10 мин вымойте руки с мылом.

Уксус

Эта кислая среда отлично справится с ягодными пятнами. Вам понадобится только 9-процентный столовый уксус.

Достаточно смочить ватный спонж в кислоте и протереть руки. Не забудьте после процедуры помыть руки с мылом.

Щавель

Это довольно необычный способ, однако действенный. Вам нужно просто растереть листья в ладонях, и тщательно потереть следы от шелковицы. И руки снова станут чистыми.

Картофельный отвар

Для приготовления средства нужно сварить картофель, но не сливать воду. Картофельный отвар перелейте в миску и дайте остыть.

Затем погрузите руки в жидкость (на 5-10 мин) и тщательно потрите загрязнения.

Аскорбиновая кислота

Для приготовления раствора:

разведите таблетку аскорбиновой кислоты в небольшом количестве воды;

опустите туда руки и протрите их.

Как отстирать шелковицу с одежды

Если вы испачкали не только руки, но и одежду, не стоит паниковать. Все можно постирать!

Если пятно свежее — облейте его кипятком и оставьте на 5 мин. Затем постирайте вещь в стиральной машине.

Если пятна от шелковицы остались, смешайте уксус, теплую воду и лимонный сок — на три столовые ложки уксуса влей одну ложку лимонного сока и стакан воды. В этой смеси оставьте одежду на 30 мин. После этого отправьте вещь в стиральную машину.

Также можно попробовать вывести пятно средством для мытья посуды. Нанесите средство на следы от шелковицы на несколько минут и тщательно потрите щеткой или руками. После этого одежду тоже нужно постирать в машинке.