Летом одна из самых распространенных проблем — пятна на одежде от шелковицы. Полакомиться этой ягодой хотят все, однако отстирать ее следы не так просто.

Как избавиться от пятен от шелковицы на одежде — читайте в нашем материале.

Как отстирать следы от шелковицы

В период ягодного сезона каждый сталкивался с проблемой грязной одежды после их поедания. Особенно сложно удалить загрязнения от шелковицы. Ее сок мгновенно впитывается в ткань, оставляя темно-фиолетовые сложные пятна.

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Если нашли таковые у себя, не паникуйте. Существует много способов, как удалить эти загрязнения.

Запомните, любое пятно легче вывести, когда оно свежее. Поэтому не откладывайте стирку в долгий ящик.

Кипяток

Самый простой способ выведения загрязнений. Лучше всего подойдет для вещей из льна и хлопка, ведь натуральные ткани терпимы к высоким температурам.

Чтобы вывести пятно, окуните грязную вещь в миску и залейте кипятком. Если пятну не больше двух часов, оно быстренько выведется.

Учитывайте, что не все вещи подойдут для данного способа очистки. Есть ткани, которые не терпят слишком горячей воды, поэтому будьте осторожны.

Лимонный сок

Он эффективно борется с фруктовыми пятнами на одежде. Можете использовать как свежий сок, так и разведенную лимонную кислоту.

Важно, что этот метод подействует лишь на свежие пятна.

Для приготовления раствора достаточно сока из одной половинки лимона. Его нужно развести с 200 мл воды и погрузить загрязненный участок ткани на 15 мин. Для лучшего эффекта можете добавить три столовых ложки уксуса.

Кстати, если пятно старое, можно совместить кипяток с лимонным соком и попытаться вывести его.

Соль

Смешайте большое количество соли с небольшим количеством воды, чтобы получилась консистенция каши. Вотрите соляную смесь в пятно и оставьте на час. Соль впитается в ткань и избавится от лишней грязи.

После этого постирайте одежду обычным способом в стиральной машинке.

Перекись водорода

Полезная вещь, которая должна быть в каждой аптечке. Перекись прекрасно справится с различными пятнами на одежде, в том числе и от шелковицы.

Приготовьте раствор перекиси с водой в соотношении 1:10. Замочите загрязненный участок материи. Оставьте на 15 мин. Постирайте одежду.

Простокваша или кефир

Необычный, однако очень действенный способ. В состав этих продуктов входит молочная кислота, которая отлично справится с пятнами подобного характера.

Замочите загрязненный участок одежды в кефире или кислом молоке на несколько часов.

Постирайте вещь как обычно.

Пятновыводитель или моющее средство

На самом деле использовать подобные средства — первое, что приходит в голову. Пятновыводитель поможет избавиться не только от свежих, но и застарелых пятен от шелковицы.

Перед нанесением убедитесь, что средство — хорошего качества и подходит для вашего типа ткани. Ведь определенные пятновыводители содержат в составе агрессивные химические компоненты, которые могут повредить деликатную или цветную ткань.

Современные варианты пятновыводителей стоят недешево, поэтому они есть не в каждом доме. В таком случае можно воспользоваться обычным средством для мытья посуды:

Нанесите средство на пятна. Подождите несколько минут и, не смывая средство, положите одежду в стиральную машинку.