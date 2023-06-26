Шовковиця – популярна літня ягода, яку обожнюють як діти, так і дорослі.

Водночас сік від плодів шовковиці залишає плями на тканині, одягу та шкірі, які не так просто вивести.

Як відмити руки від шовковиці – читайте в нашому матеріалі.

Господарське мило

Якщо звичайне мило не допомогло відмити фіолетові плями від шовковиці, спробуйте потерти руки шматком господарського мила.

Для цього можна використати губку для миття посуду, яку потрібно натерти милом і ретельно протерти руки.

Лимон

Відріжте шматочок лимона та протріть ним брудні руки. Після цього руки варто ретельно вимити з милом.

Якщо з першого разу спосіб не дав помітного результату, повторіть процедуру.

Лимонна кислота

Вона володіє відбілювальним ефектом, тому відмінно впорається зі слідами шовковиці.

Для приготування розчину:

У 1,5 л теплої води розчиніть пакетик лимонної кислоти.

Ретельно перемішайте суміш.

Перелийте рідину в тазик та опустіть туди брудні руки.

Через 10 хв вимийте руки з милом.

Оцет

Це кисле середовище відмінно впорається з ягідними плямами. Вам знадобиться лише 9-процентний столовий оцет.

Достатньо змочити ватний спонж у кислоті та протерти руки. Не забудьте після процедури помити руки з милом.

Щавель

Це доволі незвичний спосіб, проте дієвий. Вам потрібно просто розтерти листя в долонях, і ретельно потерти сліди від шовковиці. І руки знову стануть чистими.

Картопляний відвар

Для приготування засобу потрібно зварити картоплю, але не зливати воду. Картопляний відвар перелийте у миску та дайте охолонути.

Потім занурте руки у рідину (на 5-10 хв) та ретельно потріть забруднення.

Аскорбінова кислота

Для приготування розчину:

розведіть таблетку аскорбінової кислоти у невеликій кількості води;

опустіть туди руки та протріть їх.

Як випрати шовковицю з одягу

Якщо ви забруднили не лише руки, а й одяг, не варто панікувати. Усе можна випрати!

Якщо пляма свіжа – полийте її окропом та залиште на 5 хв. Потім виперіть річ у пральній машині.

Якщо плями від шовковиці залишилися, змішайте оцет, теплу воду та лимонний сік — на три столові ложки оцту влий одну ложку лимонного соку та склянку води. У цій суміші залиште одяг на 30 хв. Після цього відправте річ у пральну машину.

Також можна спробувати вивести пляму засобом для миття посуду. Нанесіть засіб на сліди від шовковиці на кілька хвилин та ретельно потріть щіткою чи руками. Після цього одяг теж потрібно випрати у машинці.