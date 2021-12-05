Всегда ли, найдя идеальный подарок, вы сразу находите идеальную упаковку для него? Нет? Предлагаем вам узнать, как с помощью ножниц, скотча и оберточной бумаги можно идеально упаковать подарок на Новый год 2022 и не только.

В куче подарков под елкой есть что-то такое, что заставляет сердце трепетать, независимо от того, как они завернуты. Но когда ваши подарки будут выглядеть так, словно они сошли с постера новогоднего фильма, это сразу добавит очарования.

Мы знаем, о чем вы думаете: у кого есть время на обертку, тут и так разрываешься между украшением дома, покупками для своих близких, подготовкой к рождественской вечеринке и планированием праздничного стола?

А что, если бы мы сказали вам, что делать подарки, которые выглядят профессионально оформленными, действительно достаточно просто? Надо только иметь оберточную бумагу, ножницы, скотч, немного терпения, и главное — новогоднее настроение.

Вам понадобится:

скотч

ножницы

оберточная бумага

Шаг 1

Обрезаем бумагу по размеру коробки. Оставляем достаточно бумаги, чтобы обвернуть коробку по длине и сложить концы.

Шаг 2

Обворачиваем бумагу вокруг коробки по длине и закрепляем скотчем. А теперь нужно закрыть концы.

Шаг 3

Опускаем верхнюю часть бумаги вниз. Закрепляем скотчем.

Повторяем то же самое с боками.

Поднимаем нижнюю часть и закрепляем скотчем.

Вот и все, должно получиться как на картинке. А поподробнее можете посмотреть в видео.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Но если ваш подарок не в коробке, а например, вы дарите плюшевую игрушку.

Смотрите дальше, как упаковать подарок любой формы.

Вам понадобится:

скотч

ножницы

оберточная бумага

Шаг 1

Отрезаем нужное количество бумаги. Складываем концы упаковки примерно посередине и закрепляем скотчем.

Шаг 2

Делаем дно. Нижнюю часть упаковки подгибаем как на фото

Шаг 3

Разворачиваем и сгибаем так, чтобы получились два треугольника.

Шаг 4

Загибаем верхнюю и нижнюю стороны к центру и закрепляем скотчем.

Шаг 5

Открываем наш пакет и кладем подарок. По желанию можно положить на дно какую-нибудь картонку.

Шаг 6

Закрываем подарок. Подгибаем верхнюю часть.

Шаг 7

Далее можно сделать отверстия для банта или просто закрепить скотчем. Подарок готов!

Подробней в видео.