Всегда ли, найдя идеальный подарок, вы сразу находите идеальную упаковку для него? Нет? Предлагаем вам узнать, как с помощью ножниц, скотча и оберточной бумаги можно идеально упаковать подарок на Новый год 2022 и не только.
В куче подарков под елкой есть что-то такое, что заставляет сердце трепетать, независимо от того, как они завернуты. Но когда ваши подарки будут выглядеть так, словно они сошли с постера новогоднего фильма, это сразу добавит очарования.
Мы знаем, о чем вы думаете: у кого есть время на обертку, тут и так разрываешься между украшением дома, покупками для своих близких, подготовкой к рождественской вечеринке и планированием праздничного стола?
А что, если бы мы сказали вам, что делать подарки, которые выглядят профессионально оформленными, действительно достаточно просто? Надо только иметь оберточную бумагу, ножницы, скотч, немного терпения, и главное — новогоднее настроение.
Вам понадобится:
- скотч
- ножницы
- оберточная бумага
Шаг 1
Обрезаем бумагу по размеру коробки. Оставляем достаточно бумаги, чтобы обвернуть коробку по длине и сложить концы.
Шаг 2
Обворачиваем бумагу вокруг коробки по длине и закрепляем скотчем. А теперь нужно закрыть концы.
Шаг 3
Опускаем верхнюю часть бумаги вниз. Закрепляем скотчем.
Повторяем то же самое с боками.
Поднимаем нижнюю часть и закрепляем скотчем.
Вот и все, должно получиться как на картинке. А поподробнее можете посмотреть в видео.
Но если ваш подарок не в коробке, а например, вы дарите плюшевую игрушку.
Смотрите дальше, как упаковать подарок любой формы.
Вам понадобится:
- скотч
- ножницы
- оберточная бумага
Шаг 1
Отрезаем нужное количество бумаги. Складываем концы упаковки примерно посередине и закрепляем скотчем.
Шаг 2
Делаем дно. Нижнюю часть упаковки подгибаем как на фото
Шаг 3
Разворачиваем и сгибаем так, чтобы получились два треугольника.
Шаг 4
Загибаем верхнюю и нижнюю стороны к центру и закрепляем скотчем.
Шаг 5
Открываем наш пакет и кладем подарок. По желанию можно положить на дно какую-нибудь картонку.
Шаг 6
Закрываем подарок. Подгибаем верхнюю часть.
Шаг 7
Далее можно сделать отверстия для банта или просто закрепить скотчем. Подарок готов!
Подробней в видео.